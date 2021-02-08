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15 километров от Риги
15, 60 или 100 километров от Риги: где отдохнуть на природе поближе к столице?
Foto: Agrita Grīnberga

Иногда для длинных поездок совершенно нет времени, но это не значит, что нужно продолжать сидеть дома. Вокруг Риги достаточно много интересных мест, доехать до которых можно максимум за час-полтора. Агрита Гринберга собрала вместе несколько разных объектов и природных троп, находящихся в пределах 100 километров от Риги, на которые можно отправиться в любой ближайший выходной.

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Стоит также учесть, что несколько объектов всегда можно объединить в одну поездку. Например, природную тропу Накотне можно объединить с посещением парка Залениекской усадьбы, а Ликвертенский лес с тропой Межотненского городища.

Агрита прошла все эти тропы с тремя детьми, младшему из которых всего два года. Бывало по-всякому, но, в целом, все маршруты подходят и для семей с детьми. Разве что самым маленьким будет тяжелее на длинных маршрутах.

С рекомендациями Агриты для путешествий с детьми можно познакомиться в ее блоге "3pluscelo.wordpress.com".

Важно! Прежде чем отправиться в любое из этих мест, убедитесь, что они открыты и доступны для латвийских путешественников.


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1 7
15 километров от Риги

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Природная тропа Активный отдых Ceļojuma veidi Pārgājieni Ceļojums ģimenei Latvija
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