Даугавпилс, Резекне и вся Латгалия примут участие в конкурсе "Культурная столица Европы 2027"

Даугавпилс создал крупнейшую в истории Латвии сеть сотрудничества для заявки на конкурс "Культурная столица Европы 2027" и будет бороться за получение этого значимого титула вместе с Резекне и всем Латгальским регионом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самоуправления Латгальского региона подписали меморандум о сотрудничестве, в котором договорились о совместном сотрудничестве в разработке программы культурной столицы Европы 2027 года. Меморандум о сотрудничестве подписали председатели Даугавпилсской и Резекненской городской думы, а также председатели Аглонской, Балтинавской, Балвской, Циблской, Дагдской, Даугавпилсской, Илукстской, Карсавской, Краславской, Ливанской, Лудзенской, Прейльской, Резекненской, Ругайской, Варкавской, Вилякской, Вилянской и Зилупской краевой думы.

"Как кандидаты на звание культурной столицы Европы, мы создаем культурную программу международного значения в Латгальском регионе. Это будет способствовать созданию и доступности современных культурных мероприятий и продуктов, профессиональному росту тех, кто работает в сфере культуры и творческих индустрий, непрерывному обучению в сфере культуры и активной общественной деятельности жителей", — поясняет Янис Дукшинскис, заместитель председателя Даугавпилсской городской думы.

Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования, подтверждает, что это стратегически важный проект для Латгалии, и самоуправления Латгалии будут совместно популяризировать культурное наследие Латгальского региона, современное искусство, а также культурное предложение, основанное на традициях, и предложение творческого туризма, придавая Даугавпилсу и Латгалии международную узнаваемость.

Концепции заявки Даугавпилса на звание культурной столицы Европы 2027 года дано название "LINGUA FRANCA: искать, создавать, говорить". Даугавпилс хочет стать культурной столицей Европы 2027 года, чтобы вместе с Латгалией создавать и показать всей Европе то, как в обществе с разнообразием мнений культура и искусство становятся основой общего языка или Lingua Franca. Как культурная столица Европы Даугавпилс призывает людей, говорящих на всех языках, вместе творить и сотрудничать, чтобы разные буквы, слоги, слова и предложения переплетались в значимые для сегодняшнего дня истории об устойчивой совместной жизни, в которой люди с радостью заботятся друг о друге и о природе, в которой искусство и наука помогают друг другу найти ответы на вопросы, которые важны для здорового будущего, и в которой культура и искусство помогают поставить точку разногласиям, поставить знак вопроса для неясного и восклицательный знак для человечности. Даугавпилс с его богатым культурным и историческим наследием, динамичным развитием и активными общинами в тесном сотрудничестве с Резекне и Латгальским регионом намерен завоевать титул "Культурная столица Европы 2027 года".