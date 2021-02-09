ФОТО. Оранжевые источники Давида, впечатляющие даже зимой
Foto: F64

Нет сомнений в том, что источники мельницы Давида красивы в любое время года. Но зимой, когда все вокруг покрыто снегом, их красота выделяется особенно сильно.

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Мельницы Давида находятся в Цесиском краю в Вайвесской волости недалеко от шоссе Рига Алуксне. Рядом с мельницами расположен небольшой водопад и родники на оранжевых доломитовых обнажениях. Это довольно необычное для латвийского рельефа место, но для того, чтобы попасть туда, вам придется продраться сквозь заросли с риском промокнуть насквозь.

Старинная мельница раньше принадлежала ремесленнику Давиду, который строил дамбы в России и дома неподалеку. Между водопадом и мельницей он построил каменную стену, чтобы направить воду к мельнице. Несмотря на свои миниатюрные размеры (метр в ширину и 1.60 в высоту), водопад отлично выглядит в живую и на снимках.

ФОТО. Оранжевые источники Давида, впечатляющие даже зимой
Foto: F64

Рядом, в долине реки Вайве, которую местные жители называют ущельем Даукша, недалеко от мельницы Давида находится и несколько родников, вытекающих из доломитов плявиньской свиты. Оранжевым цветом источники обязаны воде, в которой содержатся гидроксиды железа и карбонат кальция. Поэтому будьте осторожны при спуске – после поездки к родникам вы можете остаться с оранжевой обувью и краями штанов.

Считается, что большинство валунов попало сюда искусственным путем – при строительстве мельницы. Но вот более удаленный, яркий вертикальный доломитовый водопад с несколькими каскадами образовался естественным путем. Всего здесь обнаружено 34 источника минеральной воды, которые одинаково активны круглый год.

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