Десять пешеходных маршрутов по Латвии, где можно не только погулять, но и искупаться

Что может быть лучше освежающего купания в летнюю жару? Для этого не надо планировать поездку в другую страну, ведь в Латвии есть много природных троп, где можно не только полюбоваться лесом, но и искупаться.

Болотная тропа Калнансу

Недалеко от Кабиле находится легендарное Бездонное озеро (Бездибеню), окруженное болотом Калнансу. Здесь есть и деревянный пешеходный мост, пройдя по которому можно насладиться не только озером, но и флорой и фауной болота. Озеро и болото находятся на высоте 90 метров над уровнем моря. Давно известно, что в этом болотном озере очень мягкая и целебная вода. Легенды гласят, что в нем даже видели ведьм. В старинных публикациях говорилось, что это самое глубокое озеро в Латвии, но оказалось, что его глубина составляет всего шесть-семь метров. По другой версии, Бездонное озеро соединяется под землей с другим водоемом.