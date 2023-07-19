Десять пешеходных маршрутов по Латвии, где можно не только погулять, но и искупаться
Foto: Publicitātes foto

Что может быть лучше освежающего купания в летнюю жару? Для этого не надо планировать поездку в другую страну, ведь в Латвии есть много природных троп, где можно не только полюбоваться лесом, но и искупаться.

Болотная тропа Калнансу

Недалеко от Кабиле находится легендарное Бездонное озеро (Бездибеню), окруженное болотом Калнансу. Здесь есть и деревянный пешеходный мост, пройдя по которому можно насладиться не только озером, но и флорой и фауной болота. Озеро и болото находятся на высоте 90 метров над уровнем моря. Давно известно, что в этом болотном озере очень мягкая и целебная вода. Легенды гласят, что в нем даже видели ведьм. В старинных публикациях говорилось, что это самое глубокое озеро в Латвии, но оказалось, что его глубина составляет всего шесть-семь метров. По другой версии, Бездонное озеро соединяется под землей с другим водоемом.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе