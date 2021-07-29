Девять каменных башен Латвии, с которых открываются дивные виды

Некоторые из башен раньше были маяками, другие — частью храмов, но со всех них открываются широкие панорамы до горизонта, виды на леса и города. DELFI Tūrismagids рассказывает о смотровых вышках с добавленной ценностью.

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Дроболитейная башня в Даугавпилсе

Foto: Daugavpils skrošu liešanas darbnīcas arhīvs

Дроболитейная башня находится в исторической части завода, и несильно изменилась с момента ее постройки в конце 19-го века. В свое время башня была построена на вершине холма для эффективного литья металла, поэтому башня возвышается над остальными городскими постройками. С вершины башни видны церковные башни и центр города.

Башня открыта для посетителей, а летом каждый день здесь проводят экскурсии по дроболитейному цеху, рассказывают об истории завода и даже можно пострелять в тире.

Адрес: ул. Варшавас 28, Даугавпилс