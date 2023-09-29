Девять особенных мест вокруг Риги, где можно отлично отдохнуть с детьми

Вокруг Риги достаточно мест, где можно приятно отдохнуть с семьей и маленькими детьми – здесь можно найти покрытую граффити башню, самое старое в Латвии поле для гольфа, самый большой телескоп в странах Балтии, самую длинную картинную галерею под открытым небом и еще кучу особенных мест, в которых стоит побывать. И все это, считай, в двух шагах от Риги.

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Поле для гольфа Viesturi



Viesturi – старейший гольф-клуб Латвии, расположенный в Яунмарупе. Поле было открыто более 25 лет назад, в июле 1998 года.

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Поле с девятью лунками расположено на 25 гектарах леса. К услугам посетителей отдельная тренировочная площадка и площадка для тренировки удара. В здании клуба есть раздевалки, сауна и кафе, а на втором этаже – просторные залы для проведения семинаров и мероприятий. Здесь найдутся занятия как для маленьких, так и для взрослых. А для активного времяпрепровождения не требуется никаких знаний о гольфе.

Адрес: Viesturi, Марупская волость, Марупский край

Водонапорная башня Олайне



Самое высокое граффити в странах Балтии "Heirēka" ("Эврика") было создано на водонапорной башне в Олайне на высоте 45 метров. Грандиозное произведение появилось в результате сотрудничества Дайниса Руденса с художником Эриком Цауне.

Водонапорную башню украшает графический рисунок с надписью "Олайне" и изображением нескольких человек, символизирующих неустанное стремление человека к росту, открытиям и движению вверх, во время которого не избежать камней преткновения и непредсказуемых ситуаций.

Foto: Publicitātes foto

"Эврика!" - легендарное восклицание древнегреческого математика Архимеда, ставшее общеупотребительным для выражения радости в случае решения трудной задачи или момента прозрения. Эти моменты радости от исполнения намеченного, которые человек переживает на пути к достижению желаемых вершин и результатов, придают нам дополнительную мотивацию для достижения своих целей.

Адрес: улица Земгалес, 38, Олайне

Балдонская обсерватория



В обсерватории находится телескоп Шмидта, уникальный инструмент с широким полем зрения – самый большой в Прибалтике и двенадцатый по величине телескоп такого типа в мире. Телескоп предназначен как для прямых, так и для спектральных наблюдений небесных объектов.

Foto: Publicitātes foto

Обсерватория Балдоне – единственная профессиональная обсерватория в Латвии, предназначенная для наблюдений в оптическом диапазоне, но в нее можно отправиться и на экскурсию с семьей и друзьями.

Дополнительно почитать про обсерваторию можно ЗДЕСЬ.

Адрес: Обсерватория, Балдонская волость, Марупский край

Картинная галерея под открытым небом

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Это самая длинная в Латвии картинная галерея на открытом воздухе. Она расположена в лесу и представляет собой тропинку, вдоль которой установлены 26 картин большого формата. На картинах, выполненных разными художниками, изображены места и предметы, связанные с Балдоне и историей курорта.

Foto: Publicitātes foto

Эта тропа является частью большого круга исторической тропы Балдоне. И если вы захотите углубиться в лес, то примерно через пять километров сможете выйти к Балдонской обсерватории. Идти по тропе довольно легко и понятно – главное, следовать красным следам, которые время от времени будут появляться на стволах деревьев на вашем пути.

Дополнительно почитать про тропу можно ЗДЕСЬ.

Адрес: Начало тропы находится у бетонного мостика на улице Заля, Балдоне

Кекавский краеведческий музей



Кекавский краеведческий музей – единственный в Латвии музей, пропагандирующий карикатуру как жанр искусства. Основанный в 1997 году, в настоящее время музей располагает тремя постоянными экспозициями:



"5 историй Кекавского края" рассказывает о жизни жителей края в XX веке, начиная с военного и советского времени и заканчивая восстановлением независимой Латвии;

"Смейтесь на здоровье!" посвящена Эдгарсу Озолиньшу, местному художнику-карикатуристу. В ней представлен творческий вклад художника, особенно карикатура как неотъемлемая часть графического искусства;

"Их объединяет Dadzis" представляет 51 карикатуриста, чьи рисунки в свое время публиковались в юмористическом и сатирическом журнале и календаре Dadzis. Всего в экспозиции представлено около 1800 карикатур и фотографий из коллекции музея.



Адрес: улица Ригас, 26, Кекава

Foto: Publicitātes foto

Параболическая дюна Гарциемса



Это самая большая параболическая дюна в Латвии, расположенная в Приморском природном парке. Каждая из возвышенностей в ее окрестностях имеет свое название, с которым связаны истории и события.

Когда-то реки Гауя и Даугава соединялись рекой Ланга, но в XVIII веке царица Екатерина II приказала вырубить приморские леса на смолу. Леса и молодые заросли дюн были не чужды пожарам, поэтому стало появляться все больше и больше голого песка, который, "благодаря" ветру появлялся в различных местах. В результате образовались кочующие дюны, которые смогли засыпать сады, леса, дома и, в том числе, частично засыпать реку Лангу.



Фото: Publicitātes foto

За 200-летний период, в течение которого дюны меняли свое местоположение и рельеф, и было создано крупное дюнное образование в Гарциемсе – Параболическая дюна.

Адрес: Гарциемс, Царникавская волость

Рижский музей водоснабжения



Музей является одной из важнейших в Европе достопримечательностей промышленного наследия, посвященных водоснабжению. Музей работает с 1988 года, знакомя посетителей с четырехвековой системой водоснабжения города.

Foto: Publicitātes foto

Музей водоснабжения Риги расположен в машинном отделении старой водонасосной станции Балтэзерс, работавшей с 1904 по 1950 год. Для посещения музея требуется предварительная запись.

Адрес: Насосная станция "Балтэзерс", Адажский край

Памятник ливам Даугавы и их вождю Ако



Памятник посвящен освободительной борьбе коренных жителей низовьев Даугавы в X-XIII веках, а также восстанию вождя ливов Ако против крестоносцев на Мартиньсале. Недалеко от мемориала Ако находится и самое древнее из известных в Латвии поселений людей каменного века – саласпилсское поселение Лаукскола (поселение охотников на оленей).

Foto: Publicitātes foto

Вдоль реки Даугавы проложена природная тропа с несколькими местами для костра и пикника, а также информационными стендами. Прогуляйтесь, понаблюдайте за природой и узнайте об истории края!

Адрес: E77, Саласпилсская волость, Саласпилсский край

Парк пейнтбола и лазертага Jugland



Jugland – крупнейший парк такого рода в Прибалтике, занимающий площадь 10 га. В парке можно проводить дружеские, семейные и корпоративные мероприятия. Помимо лазертага, пейнтбола и айрсофта, здесь есть домики для вечеринок, места для пикников, гостевой дом у реки и сауна.

Адрес: Citadele, Салениеки (дорога P5), Саласпилсская сельская местность, Саласпилсский край