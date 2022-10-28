Девять троп около Риги, по которым можно прогуляться в последние теплые выходные

Иногда для длинных поездок совершенно нет времени, но это не значит, что нужно продолжать сидеть дома. Вокруг Риги достаточно много интересных мест, доехать до которых можно очень быстро.

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Тургид собрал вместе несколько разных объектов и природных троп, находящихся в пределах часа езды от Риги, на которые можно отправиться в ближайшие выходные, пока температура за бортом еще позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе.

А если вы не фанат природных троп, то совсем недавно мы писали об окружающих Ригу парках, где тоже можно провести последние октябрьские выходные.

Природная тропа Риекстукална

Foto: Nataly Hlapkovska

Тропа Риекстукална является частью большого круга исторической тропы Балдоне, говорится на сайте baldone.lv. Начало тропы находится у бетонного мостика на улице Заля. Тут же рядом есть стоянка, рассчитанная примерно на 8 машин, поэтому если вы хотите приехать, погулять по тропе, то лучше делать это пораньше.

Тропа ведет до Балдонской обсерватории – это примерно пять километров в одну сторону. К сожалению, она не круговая, поэтому для того, чтобы вернуться в изначальную точку, вам придется повернуть назад. Таким образом, общая протяженность пути составит 10 километров.

Если же вы не хотите гулять так долго, то можете пройтись только по начальному отрезку тропы, который представляет собой настоящую картинную галерею под открытым небом. Вам встретятся 15 картин, написанных художниками, собравшимися на пленэр в Балдонском крае в августе прошлого года. В течение пяти дней художники, собравшиеся в усадьбе Менцендарбе, нарисовали 15 картин-ассоциаций с Балдоне, которые выставлены теперь вдоль тропы Риекстукална.

Дополнительно почитать про тропу и посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.



