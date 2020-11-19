Для отличной прогулки: ТОП-8 природных троп, протяженностью не менее трех километров

Если вы хотите действительно погулять, а не просто подышать свежим воздухом 15 минут и вернуться обратно домой, то вот несколько природных троп в Латвии, которые действительно могут предложить вам длительную прогулку на свежем воздухе.

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Природная тропа Петерэзерс



Расположенная в Дундагском крае природная тропа Петерэзерс – одна из красивейших троп в Северном Курземе. Эта тропа отправит вас на пару тысяч лет назад – она ведет по валообразным дюнам (кангари) и заболоченным междюнным впадинам (вигас). Такой ландшафтный комплекс образовался еще в те времена, когда здесь было море, пишет портал daba.gov.lv.

Foto: Gints Mucenieks

Тропа ведет до озера Петерэзерс, по пути пересекая остатки узкоколейной железной дороги. Прогулку можно продолжить по болотистому берегу озера, где встречается несколько видов охраняемых растений.

Дополнительно прочитать и посмотреть на тропу можно ЗДЕСЬ.



