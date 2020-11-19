Для отличной прогулки: ТОП-8 природных троп, протяженностью не менее трех километров

Если вы хотите действительно погулять, а не просто подышать свежим воздухом 15 минут и вернуться обратно домой, то вот несколько природных троп в Латвии, которые действительно могут предложить вам длительную прогулку на свежем воздухе.
Природная тропа Петерэзерс
Расположенная в Дундагском крае природная тропа Петерэзерс – одна из красивейших троп в Северном Курземе. Эта тропа отправит вас на пару тысяч лет назад – она ведет по валообразным дюнам (кангари) и заболоченным междюнным впадинам (вигас). Такой ландшафтный комплекс образовался еще в те времена, когда здесь было море, пишет портал daba.gov.lv.
Тропа ведет до озера Петерэзерс, по пути пересекая остатки узкоколейной железной дороги. Прогулку можно продолжить по болотистому берегу озера, где встречается несколько видов охраняемых растений.
- Дополнительно прочитать и посмотреть на тропу можно ЗДЕСЬ.
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