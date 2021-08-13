"Дни домашних кафе" – гастрономическое путешествие в центральную Латгалию

В этом году, как и в прежние годы, с июля по октябрь по всей Латвии проходят традиционные "Дни домашних кафе". В предстоящие пятницу и субботу, 13 и 14 августа, гостей ждут 20 хозяев в центральной Латгалии, которые откроют для гурманов и любителей путешествий pop-up кафе, кондитерские, специальные места для приема пищи, а также свои крестьянские хозяйства. По пути можно будет осмотреть туристические жемчужины и насладиться культурно-развлекательной программой.

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В "Дни домашних кафе" фермерские хозяйства, сады, хутора и другие места, где обычно не оказываются услуги общественного питания, на один день превращаются в кафе. Желающим предлагается отведать блюда, приготовленные на месте – хозяевами дома или же традиционные блюда того или иного региона, кроме того, подготовлена культурная программа и возможности для отдыха и развлечений. В "Дни домашних кафе" можно побывать в гостях у людей, которые обычно не принимают туристов и не являются профессиональными поварами, но на сей раз готовы порадовать гостей своим гостеприимством и блюдами собственного приготовления, создавая праздничную атмосферу и неповторимое приключение. "Дни домашних кафе" проходят в Латвии третий год, и в этом году принимать путешественников с июля по начало октября будут в 32 областях на территории всей страны.

Больше о "Днях домашних кафе" можно прочитать на сайте www.majaskafejnicas.lv, где есть вся информация об участниках, местах проведения и меню, а также карта для удобного планирования поездки. В продолжении статьи – о том, какие места в центральной Латгалии могут посетить гастрономические туристы.

В эту пятницу и субботу посетителей встретят и удивят в целом 20 участников "Дней домашних кафе" - 7 из Лудзенского края, 4 из Резекненского края, 3 из города Резекне, 14 из Прейльского края. "Vasali āduši Latgola" – с таким пожеланием владельцы хозяйств из центральной Латгалии приглашают попробовать классические блюда латгальской кухни, доказавшие свою ценность и качество на протяжении веков, а также насладиться искусством мастеров, живописными местами, где проходят домашние кафе, обширной развлекательной программой. Латгальцы любят как поесть, так и угостить. На стол будут поданы латгальские асушки, разненские клецки и сырники, обжаренное в Латгалии кофе KUUP, пирожки, копченая рыба, домашний сыр, уха из рыбы, пойманной в озере Разнас, плов, приготовленный в казане, печеные яблоки с корицей, рулет "Сладкий грех", чай из трав, собранных на Лубанских болотах, бургер IGGI, бланшированный лосось, свежий сыр с тмином, суп из лесных грибов, домашние лепешки, гульбешники с грибным соусом, латгальский холодный суп, местные прохладительные напитки и другие деликатесы.

У гостей будет возможность ознакомиться с биологическим сельским хозяйством, посетить производство биопродуктов и попробовать изготовленные там фруктовые и овощные цукаты, чаи и специи, отправиться в увлекательное приключение на плоту под звуки латгальских народных песен и отведать "корзину" традиционных латгальских блюд, насладиться вкусным обедом на плоту посреди озера Маза Лудзас или на природе, на тюках сена. А где еще, как не на "Днях домашних кафе", вы сможете увидеть голубятню и понаблюдать за голубиными фейерверками, а также приласкать кроликов, овец, коров и цыплят! Также можно будет принять участие в различных мастер-классах, дегустациях, показательных выступлениях ремесленников, мастерских, послушать концерты, посмотреть выставки, купить сувениры и увидеть Дерево сладостей.

Многие из тех, кто участвует в "Днях домашних кафе" и принимает у себя посетителей, в повседневной жизни также активно участвуют в жизни местного сообщества, организуя или участвуя в культурных и других событиях в своем крае. Есть и те, кто именно сейчас начинает свои первые инициативы, например, устраивая специальные места для приема посетителей. Это относится и к семье Кройчей, которая во время "Дней домашних кафе" будет ждать гостей у себя в центральной Латгале. Сладкая остановка (Soldonumu pītura) "Cīlovys" – реализация идеи семьи Кройчей о небольшом месте с кофе и лакомствами в Нагли Резекненского края, на заболоченных берегах крупнейшего в Латвии озера Лубанас.

Хозяйка "Cīlovys" Индра Кройча рассказывает: "Участие в акции "Дни домашних кафе" – один из первых шагов в реализации этой идеи, который поможет сделать "Cīlovys" более узнаваемым и познакомить с нашей продукцией туристов из более отдаленных мест. Мы предложим домашние кексы с глазурью, для приготовления которых используется по возможности больше продуктов из окрестностей Нагли, а названия даны по местным топонимам – "Teirumnīku pūrs", "Ļuodānu syls", "Uorenīšu muokūni", "Lubuons", "Lopsukolna cigoreni", "Lazdavnīku veganī". Нам близка природа, птицы, культурно-историческое наследие, латгальская культура, и все это входит в предложение "Cīlovys" на "Днях домашних кафе". Всех, кто захочет посетить Нагли, "Cīlovys" приглашает также включить в свой маршрут ближайшие достопримечательности – тропу на Тейрумниекском болоте, Лубанское озеро, католическую церковь в Нагли, Иденьское городище и др.". Хозяйка "Cīlovys" добавляет, что день лакомств в Нагли дополнят также возможности для семей посетить творческие мастерские, самим изготовить сувениры на тематику птиц, посмотреть pop-up выставку картин художницы Агры Ритини, которая в прошлом году получила награду им. Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи, и многое другое.

Центральная Латгалия – прекрасный маршрут выходного дня, который подарит новые впечатления и любителям активного отдыха, и гурманам. Полное предложение "Дней домашних кафе" в центральной Латгалии смотрите в конце статьи. Не забывайте учитывать часы работы кафе и бронируйте посещение заранее.

Лудзенский край

Производство "Organic Products"

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Занда Трукшане

13 и 14 августа с 11.00 до 18.00

Лудза, ул. Базницас, 50, +371 25499330

"Organic Products" производит биопродукты – цукаты из фруктов и ягод, чаи и специи. Посетители смогут продегустировать специи и смеси пряностей, поданные с домашним хлебом. Дегустация цукатов, масла из биологически выращенных семян тыквы. Уникальная возможность попробовать и купить хлеб и кексы из тыквенной муки, а также саму тыквенную муку (без глютена). В сотрудничестве с местными фермерами можно будет купить свежие сезонные ягоды. Дегустация чаев.

"Печение хлеба и дегустация селийских асушек с Маритой и Рутой"

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Рута Звиедре

13 августа с 10.00 до 15.00

Лудзенский край, Иснаудская волость, Мартиши, Гатвес, +371 28622570

В предложение входят старательно и любовно приготовленные латгальские асушки - творожные лепешки, обычно в виде маленьких шариков или прямоугольников, тушеные в сливочном соусе. Асушки можно попробовать и наблюдать за их приготовлением. Также есть возможность купить различные деликатесы, чтобы взять с собой или съесть на месте с чашкой чая или кофе. Приятная атмосфера, в которой и взрослые, и маленькие посетители найдут для себя занятия.

Вкусный музыкальный "Отдых в Лудзе"

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Дагнис Тиховскис

13 и 14 августа с 11.00 до 15.00

Лудза, ул. Мелдру, 24, +371 26107725

В предложении: пирожки, печенье, прохладительные напитки. Звучное и вкусное путешествие, которое начнется на берегу озера Звиргзденес. Гости в защитных жилетах ​​будут передвигаться на плоту, который управляет плотовщик. Плот оборудован мотором, перилами и рассчитан на группу до 10 человек (без возрастных ограничений). Под сопровождение латгальских народных песен гостям предложат "корзину" традиционных латгальских блюд. Гости посетят два острова на озере, где им подадут блюда, связанные с названиями островов. Наконец, гости отправятся на третий - "затонувший" остров, где их встретит накрытый на воде стол с яркими закусками и игристыми напитками.

Домашнее кафе "Latgaļu kukņa"

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Лига Кондрате

13 и 14 августа с 11.00 до 15.00

Лудза, ул. Талавияс, 28, +371 29467925, ligakondrate@inbox.lv

В предложении: блюда и напитки латгальского кулинарного наследия - сезонные основные блюда латгальской кухни, традиционные сладости, домашние закуски, копчености, копченая рыба, домашние сыры, сухарики, бобы.

Дегустация пива в местной пивоварне "Žbans". Эксклюзивная возможность отведать вкусный обед на плоту посреди озера Маза Лудзас и насладиться не только трапезой, но и живописной панорамой старого города Лудзы. Возможность посетить Лудзенский центр ремесел, самостоятельно изготовить на гончарном круге горшок или сделать свой первый в жизни свисток, познакомиться с коллекцией археологических и этнографических костюмов и старинных орудий труда в комнате Супрадку. Ярмарка старинных ремесел на улицах и площади старого города.

"Dzīles"

Foto: Publicitātes foto

Айна Барсукова

13 и 14 августа с 12.00 до 18.00

Лудзенский край, Малнава, ул. Заля, 9, +371 26538016

В предложении: мятный чай с асушками в саду домашнего ресторана. По предварительной договоренности можно также заказать обед у хозяйки отеля Айны. Семьи или небольшие компании могут принять участие в мастер-классе по изготовлению домашнего сыра.

Кафе под открытым небом "Baložu sētā"

Foto: Publicitātes foto

Инара Миезите

14 августа с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

Лидумниекская волость, Грундули, домашний производитель, +371 26280760

В предложении: вкусные соленые и сладкие лепешки из сезонных продуктов на свежем воздухе, на тюках сена в тени дуба, берез или на берегу пруда. Посещение кроликов и голубятни, в завершение - голубиный фейерверк. Особые ощущения - запустить голубя в небо своими руками. В хозяйстве Грундули есть не только кролики, овцы, коровы и куры, но и голуби, именно поэтому хозяйство известно как "Голубиный двор". Хозяйка Грундули - профессиональный кондитер.

Ресторан "Lucia"

Foto: Publicitātes foto

Оксана Малахова

13 и 14 августа с 11.00 до 22.00

Лудза, ул. Кр. Барона, 20/18, +371 26253535

В предложении: фирменные блюда, вкусные блюда из широкого и разнообразного меню, кофе, десерты, особенное лакомство из кулинарного наследия - асушки.

Резекненский край

"Skaistā Rāzna"

Foto: Publicitātes foto

Ирена Бролиша

13 и 14 августа с 10.00 до 18.00

Резекненский край, Каунатская волость, Строди, +371 26437778

В предложении: уха из рыбы, пойманной в озере Разнас, клецки и сырники в сливочном соусе, копченая и жареная озерная рыба, возможность покупки.

"Zem liepas"

Foto: Publicitātes foto

Екатерина Иткача

13 и 14 августа с 11.00 до 18.00

Резекненский край, Маконькалнская волость, Яунсташули, "Itkaču mājas" +371 22074283

В предложении: тонкие блинчики, плов в казане, холодный суп из выращенных на месте овощей, печеные яблоки с корицей. Знакомство с кроликами, угощение и фотографирование. Медитация под ветвями старой липы. Творческие мастерские, сувениры "Rāznas lāse".

Сладкая остановка "Cīlovys"

Foto: Publicitātes foto

Индра Кройча

13 и 14 августа с 13.00 до19.00

Резекненский край, Нагльская волость, +371 26142081

В предложении: глазированные кексы (в том числе веганские безглютеновые), пончики, маленькие пирожные "Cielaviņa", медовые пирожные (в рецепте максимально используются местные продукты), домашний лимонад, чаи из трав, собранных на Лубанских болотах, обжаренный в Латгалии кофе KUUP. Для приготовления сладостей используются местный мед, ягоды и цветы, а свежий воздух Лубанских водных угодий придает им особые вкусовые нотки. Вечером мини-концерт, в случае хорошей погоды в течение дня будет открыта художественная выставка.

Город Резекне

Ресторан "Rozālija", терраса у реки

Foto: Publicitātes foto

13 и 14 августа с 12.00 до 22.00

Резекне, ул. Бривибас, 2, +371 64607840

В предложении: гульбешники с мясом или с капустой и морковью. Асушки.

Кафе "IGGI bārs & karbonādes"

Foto: Publicitātes foto

13 и 14 августа с 12.00 до 22.00

Резекне, Атбривошанас алея, 95c, +371 22107107

В предложении: бургер IGGI, картофельные дольки, соус IGGI.

"Restart", терраса у открытого бассейна

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13 августа с 12.00 до 22.00, 14 августа с 12.00 до 23.00

Резекне, ул. Стацияс, 30b, +371 26666464

В предложении: помимо обычного меню, специальные блюда — запеченное филе трески, бланшированный лосось.

Прейльский край

"Sieru garšotava"

Foto: Publicitātes foto

Юрис Лубанс

Риебиньский край, Рушонская волость, Лубани, +371 29182355

В предложении: дегустация сыра, молочные продукты, пять видов сыра и кисломолочный напиток. Крестьянское хозяйство "Juri" приглашает в гости на дегустацию сыра и уникального кисломолочного напитка, а также на рассказ о традициях сыроварения.

Лакомства хозяек из Ясмуйжи

Foto: Publicitātes foto

Солвита Клейнарте

13 августа с 14.00 до 20.00, 14 августа с 12.00 до 17.00

Прейльский край, Айзкалне, ул. Парка, 2, +371 29487589

В предложении: Līziņas kūka – домашний торт "Jōsmuiža", Jāņa pīrādziņi – хворост, сыр Teklītes – свежий сыр с тмином, Krišjāņa kārums – яблочное варенье, Dārtas tēja – мятный чай с медом из Ясмуйжи, Doras našķis – рулет "Сладкий грех". 13 августа – розжиг печи для обжига латгальской керамики.

"Podnieka tējnīca"

Foto: Publicitātes foto

Райво Андерсонс

7 и 8 августа с 10.00 до 18.00

Прейли, ул. Талсу, +37129429630, cencers@inbox.lv

В предложении: травяной чай из глиняной кружки. Демонстрации токарного ремесла, мастер-классы, покупка керамической посуды, осмотр экспозиции "Жизнь у токарного станка".

"Mājās gatavots"

Foto: Publicitātes foto

Инесе Сурвило,

3-14 августа с 10.00 до 16.00

Аглона, поместье Солломина, +371 26312465

В предложении: щавелевый суп с перепелиными яйцами и сметаной, гульбешники со сметаной и овощами, сладкая творожная масса с блендированной черной смородиной или клубникой, домашний хлеб, домашний сыр, травяной чай, кофе, печенье "Rozītes". Рассказ о биологическом земледелии. Сыр по предварительной договоренности.

"Pie ezera"

Foto: Publicitātes foto

Роланд и Гунита Цакулисы

13 и 14 августа с 12.00 до 19.00

Аглона, ул. Эзера, 4, +371 29333422

В предложении: суп из лесных грибов и холодный суп, рулеты из свинины с картофельным пюре и салатом из свежих овощей, картофельные оладьи с фаршем, сметана и свежие овощи, морс или витаминная вода с ягодами, лимоном и мятой, десерт – "Сладкое облачко", ватрушка или кекс. На территории растет СЛАДКОЕ ДЕРЕВО. Если дать черепахе монетку, можно выбрать сладость по своему вкусу, нарисовать или написать на ленточке свое пожелание, совет или рисунок.

"Mežinieku mājas"

Foto: Publicitātes foto

Марите Муйжниеце

13 и 14 августа с 10.00 до 19.00

Аглонский край, Аглонская волости, хозяйство Гутеню, "Mežinieku mājas", +371 29234425

В предложении: гульбешники с грибным соусом, латгальский холодный суп, чай, кофе, клецки со сладким соусом, зеленый салат. Деревянные сувениры, домашний хлеб, домашний сыр.

"Vīna ielas kafejnīca"

Foto: Publicitātes foto

Дайна и Марис Богота

13 и 14 августа с 10.00 до 17.00

Прикули, ул. Механизатору, 6, +371 28384414

В предложении: домашние булочки (кисло-сладкие с семечками, с копченым шпеком, с фруктами), домашний сыр, домашний торт (деревенский торт), домашний напиток (морс). Выступление фольклорного ансамбля "Naktineica" - песни, игры.

Вниманию путешественников: