До и после: как отреставрировали замок, санаторий и развалины в Екабпилсе, Кокнесе и Огре

В сентябре завершился проект "Сохранение и развитие культурного наследия на пути Даугавы", в ходе которого мероприятия были отреставрированы три важных объекта культурного наследия в Екабпилсе, Кокнесе и Огре: Крустпилсский замок, бывший санаторий "Огре" и руины Кокнесского замка.

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Самоуправление города Екабпилс было ведущим партнером проекта и занималось восстановлением Крустпилсского замка. На первом этаже здания А замкового комплекса восстановлены фрески XVIII века, а в семи залах устроена экспозиция, рассказывающая об истории города. Исторические помещения на втором этаже были отремонтированы для проведения культурных мероприятий. Также был отреставрирован замковый сад, а в нем, на своем историческом месте, установлен фонтан.

За счет средств самоуправления Екабпилса были отремонтированы Замковый охотничий зал, гардероб, приобретена мебель для учебных классов и новый рояль. Реставрация и развитие здания Крустпилсского замка и его комплекса продолжатся и далее.

Также в ходе реализации проекта муниципалитет Огре начал реконструкцию бывшего санатория "Огре". Была отреставрирована крыша бывшего санатория, восстановлена гидроизоляция фундамента здания, восстановлены печи в большом зале. Кроме того в большом зале были отремонтированы стены, пол и потолок.

Одной из важнейших задач при реставрации бывшего санатория было сохранение настенных росписей известного латышского художника Ансиса Цирулиса, созданных в 1927 году и являющихся памятником культуры национального значения. После Второй мировой войны росписи были закрашены и обнаружены только в начале 1990-х годов. В ходе работ обнаружилось, что расписаны были не только стены, но и потолок. Все они были восстановлены.

Муниципалитет Огре продолжает ремонт здания за счет средств самоуправления, и сейчас восстановительные работы проходят в вестибюле. В будущем муниципалитет надеется привлечь инвесторов для ремонта оставшихся площадей здания, а также для восстановления гостиницы, SPA или реабилитационного центра. Поскольку бывший санаторий расположен рядом с природным парком "Огрские голубые горы", то потенциального инвестора также может заинтересовать предложение и туристических услуг (прокат велосипедов и лыж).

В Кокнесе постепенно обретают новую жизнь руины Кокнесского замка. Привлеченное финансирование позволило провести самые масштабные на сегодняшний день работы по консервации замка. В ходе проекта были усилены каменные конструкции Северного корпуса на берегу реки. Поверхность стен усилена дерном, который впитывает воду, предотвращая повреждение стен дождем. В центре двора было обнажено место исторического колодца (именно там, согласно проведенным исследованиям, он находился).

В подвальной части развалин замка устроено первое выставочное помещение - камера пыток, крыша которой выполнена в виде смотровой площадки. В камере пыток посетители могут увидеть и узнать о различных средневековых орудиях пыток. Также посетителям будет предложен квест, во время которого им предстоит выбраться из камеры пыток, выполняя различные задания. Экспозиция и ее услуги будут доступны в туристический сезон с весны до осени.

Проект "Сохранение и развитие культурного наследия на пути Даугавы" был реализован при поддержке Европейского фонда регионального развития (ERDF) и Министерства культуры Латвии. Общая стоимость проекта составила 3.9 млн евро, из которых 1.5 млн – поддержка ERDF.

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