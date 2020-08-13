Начиная с 11 августа 2020 года, Дом Черноголовых открыт для посетителей шесть дней в неделю - со вторника по воскресенье. Как и прежде, каждый рабочий день для желающих будут доступны экскурсии в сопровождении гида. Приглашаем вас выйти из дома и интересно провести время в Доме Черноголовых, познакомиться с легендами о Братстве Черноголовых и с историей Риги.

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В последний месяц лета - август - вы все еще можете насладиться роскошью Дома Черноголовых в неторопливой атмосфере, вместе с друзьями, коллегами или семьей. Гости любого возраста и интересов найдут в этом красивом месте что-то интересное и увлекательное. Самые юные посетители могут ощутить ауру истории 14 века в исторических подвалах и увидеть, как жили Черноголовые. В свою очередь, любители исторических и художественных ценностей смогут осмотреть специальную коллекцию серебра Дома Черноголовых, а также насладиться самой красочной частью дома - роскошным Праздничным залом и залом Любека, а также Салоном в стиле Чиппендейл и залом Синей гвардии, открытыми для посетителей в начале этого года.

Стоит отметить, что особого внимания заслуживает выставленная в Праздничном зале серебряная ваза для фруктов – точная копия оригинальной работы. Бременское Братство Черноголовых в честь знаменательного юбилея Рижского Дома Черноголовых пополнило рижскую экспозицию этой выдающейся работой, она будет доступна до 30 сентября 2020 года. На недавно созданном блюде изображены гербы городов Риги и Бремена, а также старый и новый гербы Черноголовых, символизирующие тесное сотрудничество между двумя городами и Братством Черноголовых. В верхней части вазы изображена стилизованная лодка, на которой восседает бог морей Нептун – покровитель Черноголовых еще с древних времен.

Мы также приглашаем в Дом Черноголовых иностранных гостей и предлагаем экскурсии на латышском, русском и английском языках.

В этом сезоне Дом Черноголовых также станет площадкой для концертов великолепной музыки. Уже в пятницу очаровательная француженка сопрано Перине Мадефа и звучный латышский баритон Янис Апейнис выступят в Праздничном зале Дома Черноголовых в рамках концертного цикла KOPĀ ("ВМЕСТЕ). 18 сентября 2020 года в Доме Черноголовых состоится беспрецедентное музыкальное событие - эксклюзивный акустический концерт трио виолончелистов "Романтика Melo-M в Доме Черноголовых". Билеты на концерт можно приобрести на сайте www.bilesuserviss.lv и в кассах Дома Черноголовых по адресу: Ратушная площадь 7, Рига.

Главная забота Дома Черноголовых - благополучие и безопасность посетителей, поэтому все подготовлено так, чтобы каждый мог беспрепятственно гулять по всему дому. Всех посетителей Дома Черноголовых просят быть социально ответственными и соблюдать установленные в доме процедуры.