Дом на дереве, шатер, бочка и лодочный гараж. Пять необычных мест ночлега в Латвии

Если вы хотите ненадолго сменить обстановку, насладиться природой и зарядиться энергией, то, возможно, эти пять необычных мест отдыха — именно то, что вам нужно, пишет DELFI Tūrismagids.
Вместо городского шума вы будете слушать пение птиц и сможете поплавать в реке, озере или море, а также прогуляться по лесу. И все это здесь, в Латвии.
Лодочный домик на Алуксненском озере
В двухэтажном лодочном домике Bed&Boat есть все необходимое для летнего отдыха, включая, разумеется, и саму лодку. Из его окна открывается живописный вид на Алуксненское озеро.
Неподалеку находятся культурный центр, кафе, эстрада, руины средневекового замка и новый замок, а также баскетбольная, футбольная и детская площадки, смотровая башня и парк со множеством прогулочных троп.
Домик рассчитан на четырех человек. В нем два раскладных дивана, на каждом могут спать два человека. На лодке могут одновременно кататься трое взрослых или двое взрослых и двое детей.
Bed&Boat, Алуксне www.facebook.com/bednboat.lv
Airbnb Лодочный домик на озере в Алуксне
TagsДагда Алуксне Латвия Латгалия Национальный парк Гауя Отдых
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.