Дом на дереве, шатер, бочка и лодочный гараж. Пять необычных мест ночлега в Латвии

Если вы хотите ненадолго сменить обстановку, насладиться природой и зарядиться энергией, то, возможно, эти пять необычных мест отдыха — именно то, что вам нужно, пишет DELFI Tūrismagids.

Вместо городского шума вы будете слушать пение птиц и сможете поплавать в реке, озере или море, а также прогуляться по лесу. И все это здесь, в Латвии.

Лодочный домик на Алуксненском озере

Foto: Bed&Boat arhīvs

В двухэтажном лодочном домике Bed&Boat есть все необходимое для летнего отдыха, включая, разумеется, и саму лодку. Из его окна открывается живописный вид на Алуксненское озеро.

Неподалеку находятся культурный центр, кафе, эстрада, руины средневекового замка и новый замок, а также баскетбольная, футбольная и детская площадки, смотровая башня и парк со множеством прогулочных троп.

Домик рассчитан на четырех человек. В нем два раскладных дивана, на каждом могут спать два человека. На лодке могут одновременно кататься трое взрослых или двое взрослых и двое детей.

Bed&Boat, Алуксне www.facebook.com/bednboat.lv



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