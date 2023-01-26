Древние божества во льду: 3 февраля в Елгаве появятся 60 новых ледовых скульптур

С 3 по 5 февраля в Елгаве пройдет 24-й Международный фестиваль ледовых скульптур. Скульптуры можно будет увидеть в трех местах: на бульваре Яниса Чаксте, на Почтовом острове и в концертном зале под открытым небом Mītava.

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В этом году для участия в конкурсе были отобраны артисты из рекордного количества стран. 32 скульптора из 12 стран — Индонезии, Монголии, Чехии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Ирландии, Украины, Польши, Литвы и Латвии — создадут 45 конкурсных ледовых скульптур. Всего на фестивале будет представлено 30 индивидуальных и 15 командных скульптур. Многие артисты примут участие в Елгавском фестивале впервые.

Конкурсные скульптуры дополнят также крупноформатные ледовые фотообъекты, созданные известным скульптором Карлисом Иле. Общее число ледовых скульптур – конкурсных и обычных – достигнет в этом году шестидесяти.

Участники начнут работу над созданием ледяных скульптур 30 января и продолжат до 3 февраля. Однако процесс технической подготовки к фестивалю начнется раньше, поэтому Почтовый остров за катком и детскими площадками не будет доступен для посетителей с 26 января, а бульвар Чаксте будет закрыт для движения с 1 февраля.

"Каждый год при выборе темы для фестиваля мы сталкиваемся с определенной задачей — важно, чтобы она была интересна зрителям, и чтобы художники могли творчески проявить себя, продемонстрировав свое мастерство. В этот раз мы пригласили скульпторов для визуализации древних божеств, а также их значения в разных культурах", — рассказал Минтаутс Бушкевичс, глава муниципального учреждения Kultūra.

Для конкурсных работ используется специально созданный из дистиллированной воды лед без пузырьков воздуха. Он кристально чистый и плавится медленнее благодаря технологии замораживания. Каждая скульптура будет иметь отдельный навес или шатер, который защитит ее от неблагоприятных погодных условий.

В предварительной продаже (до 2 февраля) билеты можно купить дешевле. Стоимость билета для взрослых – 7 евро; для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – 4 евро. Также доступны семейные билеты (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 ребенка) и билеты с "Семейной картой 3+", цена в предварительной продаже – 15 евро.

С 3 февраля входной билет будет стоить 10 евро для взрослых; 5 евро для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов, а цена семейного билета составит 20 евро. Вход на фестиваль для детей до семи лет – бесплатный.

В дни фестиваля кассы будут работать в трех местах – на Почтовом острове, у Студенческого театра и в начале бульвара Я. Чаксте на улице Лиелас, а также на самой большой парковке – на поляне напротив Елгавского дворца. Расплатиться банковскими картами можно во всех пунктах продажи билетов.