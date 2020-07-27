Путешествие в Египет, Мальту и Болгарию? А может быть, в Италию или Гамбию? Это возможно даже сейчас — не выезжая из Латвии — в нашей стране есть одноименные населенные пункты. DELFI рассказывает о том, почему эти места так называются и как до них добраться.

"Балканские горы"

В Вилякском крае есть свои "Балканские горы" — живописный парк с красивыми природными тропами. О происхождении названия этого места существуют различные версии — к примеру, некоторые полагают, что его придумали местные жители, принимавшие участие в русско-турецкой войне. Вернувшись, они обнаружили сходство родного пейзажа с Балканским полуостровом, рассказала представительница Вилякского туристического информационного центра Инесе Матисане.

Природный парк "Балканские горы" был создан в 2002 году. Он простирается примерно на 20 гектаров, и это очень красивое место с необычным и ярким рельефом. Посетители могут осмотреть интересные деревянные скульптуры, также всем желающим доступен велопрокат и теннисный корт. Окрестности "Балканских гор" — это природные тропы, благоустроенные, освещенные лыжные трассы, баня и современный гостевой дом — идеальное место для любителей активного отдыха.