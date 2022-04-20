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Велнэзерс или Чертово озеро (Čertoks)
Дьявольски красиво: Пять мест в Латвии, в которых безобразничал сам черт
Foto: Producentu grupa “Lietišķā Latgale”

В латышской мифологии немало историй о черте или дьяволе. С чертом связывают и несколько интересных природных объектов, к появлению которых он, как считается, приложил руку (или копыто).

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Инчукалнская пещера Велнала

Дьявольски красиво: Пять мест в Латвии, в которых безобразничал сам черт
Foto: Publicitātes foto


Инчукалнская пещера Велнала ("Чертова пещера") находится на берегу Гауи, в 300 метрах от Инчукалнского охотничьего замка и в 1000 метрах от Мурьянского моста.

По древнему поверью, в пещере когда-то прятался сам черт. Однажды он разозлил бога грома Перконса, который в ярости обрушил часть скалы. Тогда дьявол по узкому подземному ходу перелетел в другую пещеру и остался там.

Инчукалнская пещера Велнала начала зарождаться приблизительно 5000 лет назад. Ее глубина составляет 16 м, а площадь потолка – 35 кв.м. Перед пещерой расположена скала высотой более 10 м. Больше об этом месте читайте здесь.

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Велнэзерс или Чертово озеро (Čertoks)

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