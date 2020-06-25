Иногда спонтанные решения могут привести к потрясающему результату – это на своем примере доказал и известный шеф-повар Эрикс Дрейбантс, открывший этим летом ресторан Pavāru māja в Лигатне. Он рассказал порталу DELFI о своем детище, лучших латвийских продуктах и тонкостях поварского искусства.

С Лигатне Дрейбантс был связан еще с советских времен – будучи азартным натуралистом, он ездил в этот город для того, чтобы посмотреть на зимующих в подвалах летучих мышей. Также 11 лет назад он купил дом в Паргауйском крае, откуда недалеко до Лигатне. "Лигатне – один из самых красивых городов Латвии, его живописными обнажениями песчаника и лесными тропами можно наслаждаться бесконечно. По-моему, очень красиво", – рассказывает Дрейбантс.

Вместе с единомышленниками он реализовал проект Vasaras dabas garšas sarunas, и четыре года назад они решили расширяться, организовав фестиваль Pārceltuve. "Понятно, что фестиваль должен был проходить в Лигатне, поэтому мы искали подходящее место. Когда я ездил по Лигатне и смотрел различные места, заметил этот дом. Надпись на его окне гласила, что он продается. После переезда за город и продажи квартиры у меня были кое-какие деньги. Не знаю, почему тем же вечером все же посмотрел, сколько этот дом стоит. Он стоил ровно столько, сколько я получил за квартиру. Это решение было импульсивным – покупаю!"

У дома есть своя история. Он был построен – как роддом – в 1897 году владельцем Лигатненской бумажной фабрики Вильгельмом Мецендорфом. Позже в здании размещалась станция скорой медицинской помощи, после чего оно стояло пустым. Еще в начале Дрейбантс понял – этот дом не будет жилым, но конкретных идей у него не было. Здание и окрестности находились в плачевном состоянии, но Дрейбантс не боится работы, поэтому он взялся за восстановление.