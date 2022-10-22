Экскурсии, закулисы концертного зала и прогулка-квест. Чем заняться в Юрмале во время школьных каникул

Следующая неделя пройдет в Латвии под знаком школьных каникул. Отдохнуть от уроков и домашнего задания можно будет уже в эти субботу и воскресенье, отправившись в Лигатне на День лося или на Агенскалнский рынок на Фестиваль яблок. Но если ни одно из этих мероприятий вам не по душе, то всегда есть возможность поехать в Юрмалу – здесь на каникулах семьям с детьми предлагают отправиться на различные познавательные и активные экскурсии, посетить музеи, заглянуть за кулисы концертного зала "Дзинтари", а также пройти маршрут новой игры по ориентированию.

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Осенняя экскурсионная неделя



С 24 по 30 октября вы можете побывать на различных экскурсиях в Юрмале. Жителей Юрмалы и гостей города приглашают отправиться в поход, посетить музеи, узнать о буднях юрмальских пожарных, познакомиться с процессом добычи и очистки воды, историей курорта Кемери и известными и не очень объектами в центре Юрмалы, а также заглянуть за кулисы концертного зала "Дзинтари".

Будут доступны как платные, так и бесплатные туры. Посмотреть календарь экскурсий, а также подать заявку на экскурсии можно на сайте visitjurmala.lv или по телефону Юрмальского центра туристической информации 67147900. Количество мест ограничено, поэтому если вы хотите попасть на экскурсию, то зарегистрироваться лучше заранее.

Новая прогулка-квест в Булдури



С 25 октября в Юрмале будет доступна новая ориентировочная игра "Гуляем – Изучаем. Архитектура". Игра посвящена архитектуре Юрмалы и позволит вам не только прогуляться по историческому району Вецбулдури, но и пополнить свои знания названиями архитектурных деталей различных зданий. Карта маршрута с заданиями будет доступна на сайте www.visitjurmala.lv 25 октября. С 25 по 29 октября с 10:00 до 17:00 за правильно выполненные задания вы сможете получить сладкий сувенир в последней точке маршрута – Выставочном доме Булдури, а также сможете осмотреть проходящие в нем выставки. Вход бесплатный.

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Природные тропы в Кемери



С 24 по 30 октября все, кто получит листы с вопросами в информационном центре Лесного дома, смогут исследовать тропу оврага Лужню (время работы Лесного дома 10:30-16:00). Здесь вы сможете найти серный источник оврага Лужню, который считается самым мощным источником сероводородной воды в Кемери – цвет и запах сможете себе представить сами. Вернувшись после прогулки в Лесной дом и показав листочек с правильными ответами, можно будет получить небольшой приз.

С 24 по 31 октября Юрмальский туристический центр приглашает на прогулку по мосткам через Топи Черной ольхи в соответствующем хэллоуинском настроении. Во время короткой прогулки вы сможете познакомиться с влажными, широколиственными лесами – топями черной ольхи на берегах Вершупите. Мостки находятся в естественном, мало затронутым человеком лесу в пойме Вершупите, где, в основном, преобладает черная ольха, однако встречаются также осины, отдельные дубы и ясени. Маршрут ознакомительный, пройти его можно индивидуально, без предварительной заявки в любое время.

По каким маршрутам вокруг Юрмалы можно еще погулять, Тургид писал ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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Трассы приключений и аттракционы



Впрочем, во время каникул можно не только погулять по тропам или отправиться на экскурсию, но и почувствовать командный дух и плечо друга, отправившись вместе в лесопарк Дзинтари – на трассу препятствий "Юрмальский Тарзан" и в сетевой парк или же на аттракционы в Līvu akvaparks, где гарантированы яркие эмоции и азартные приключения.

