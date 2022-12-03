Эксперт: это лето для сельского туризма Латвии было хуже, чем во время пандемии

Это лето для сельского туризма было хуже, чем во время пандемии коронавируса, сообщила в интервью агентству LETA президент Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

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Она пояснила, что на это повлияли боевые действия в Украине, с началом которых иностранных туристов в сельской местности Латвии практически не было. Президент ассоциации заявила, что все страны, граничащие с Россией, туристам кажутся небезопасными.

В то же время, если во время пандемии Covid-19 границы Латвии были закрыты и у людей была больше мотивация посещать сельскую местность, то этим летом наблюдается желание населения посетить зарубежные страны.

"Надо сказать, что до конца июля год выглядел довольно плохо, но в августе люди начали возвращаться в латвийскую сельскую местность", — сказала Зиемеле, добавив, что это было лучше для тех компаний, которые организуют, например, корпоративные мероприятия. свадьбы, тимбилдинги и спортивные игры.

При этом организаторам небольших мероприятий минувшим летом было сложнее. Глава Lauku ceļotājs отметила, что сельские предприниматели должны конкурировать не только друг с другом, но и с мероприятиями, организуемыми государством и местными самоуправлениями, которые создают условия для недобросовестной конкуренции.

"Если билет туда стоит семь евро, а вы попросите за билет 30 евро, то можете идти домой. Это очень плохо для нас в Латвии — недобросовестная конкуренция и коммерческая деятельность государства и самоуправлений", - подчеркнула Аснате Зиемеле.

На вопрос о том, можно ли уменьшить незащищенность туристов, президент ассоциации заявила, что людям потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что рядом война. По ее прогнозам, что туристы из Азии могут вернуться в Латвию через два года.