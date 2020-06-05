Если поездка сорвалась из-за Covid-19, туристам или предоставят альтернативу, или вернут деньги
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В качестве компенсации несостоявшейся из-за "Covid-19" поездки туристы смогут выбрать альтернативное предложение или получить полный возврат денег, сообщили в Министерстве экономики. Сегодня Сейм утвердил закон об управлении распространением инфекции Covid-19, который среди прочего устанавливает особое регулирование для комплексных туристических услуг в посткризисный период.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что меры, принятые для ограничения распространения Covid-19, наиболее сильно ударили по туристическому сектору, буквально остановив деятельность туристических компаний. Запланированные поездки были отменены, а новые не бронировались. Пострадали как латвийцы, которые приобрели путевки в конкретные страны, так и туристические операторы и агенты, которые полученные за организацию путешествий деньги уже отдали авиакомпаниям и гостиницам.

Министр призвал как путешественников, так и туроператоров отнестись друг к другу с пониманием в этой ситуации и договориться о наилучших для всех сторон решениях.

По закону, туроператоры будут иметь возможность в счет несостоявшегося путешествия выдать клиенту ваучер, который можно будет использовать для приобретения другой путевки. У клиентов также будет возможность получить возврат всей суммы, потраченной на несостоявшееся путешествие.

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