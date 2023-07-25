Если тянет на природу: Природная тропа у озера Бушниеку

Природная тропа у озера Бушниеку — это место, где можно и отдохнуть у воды, и насладиться красотой природы, поскольку девятикилометровая тропа проходит прямо вокруг озера.

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Чтобы найти в Вентспилсе озеро Бушниеку, не нужно ходить далеко. Фактически оно находится в административном районе города — достаточно близко к цивилизации, но слишком далеко, чтобы не мешать городской суете.

Вдоль берега озера проложен пешеходный мост длиной почти 200 метров, в конце которого находится обзорная площадка для наблюдения за птицами, а также восьмикилометровая велосипедная дорожка. Любителям активного образа жизни понравится тропа здоровья с 10 тренажерами для всех возрастных групп.

Foto: Ventspils TIC arhīvs

На природной тропе у озера Бушниеку установлены семь деревянных скульптур рыб разных видов, которые изваял художник по дереву Гатис Селдериньш. Самая большая из них — скульптура щуки длиной 115 сантиметров. Также представлены щука, линь, лещ, красноперка, карась, окунь и плотва.

На берегу озера Бушниеку, на улице Сталдзенес 64, находится лодочная база, а также специально оборудованная автостоянка со скамейками для отдыха.

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