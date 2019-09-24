Эстонский Пярну начнет активно рекламировать себя в Риге

Городская управа Пярну, Фонд развития предпринимательства (EAS) и восемь пярнуских центров СПА и отелей начинают в столице Латвии Риге маркетинговую кампанию под девизом "Пярну совсем рядом, за углом", целью которой является знакомство жителей Латвии с Пярну как с близким местом отдыха, предлагающим для этого множество хороших возможностей.

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба мэрии Пярну, отметив, что кампания продолжится с октября до конца ноября. С ее помощью пярнусцы надеются в межсезонье предстоящей осенью и зимой увеличить долю останавливающихся в гостиницах туристов из Латвии на 20% в сравнении с тем же показателем прошлого года.

Кампания направлена на жителей Риги в возрасте от 25 до 55 лет, привыкших проводить отпуск с семьей или друзьями, самостоятельно бронирующих места своих остановок, ценящих обслуживание на высоком уровне и делящихся своими впечатлениями от путешествий в социальных сетях.

"Рига для Пярну является очень привлекательным и крупным целевым рынком. Если в Таллинне, который также относится к числу очень важных для нас рынков, проживает 440 000 человек, то население Риги составляет 724 000 человек. То есть, рижский рынок на 60% больше таллиннского. Важно и то, что Рига недалеко от Пярну — от Таллинна до Пярну ехать 2 часа, а от Риги до Пярну — 2,5 часа, всего на 30 минут дольше", - рассказала главный специалист мэрии Пярну по развитию туризма Орвика Рейленд.

Пярнуские власти проводят кампании в Латвии в период туристического межсезонья уже несколько лет. На этот раз содержанием кампании стали различные маркетинговые акции в социальных сетях, СМИ, видео и внешней рекламе.

Для того, чтобы заблаговременно пробудить интерес рижан к посещению Пярну, уже в конце августа в центре Риги, в парке Кронвалда были установлены 12 качелей, декорированных изображениями и девизами, связанными с Пярну.

По словам Рейленд, рижане с интересом восприняли эту акцию.

"Мы получили из Риги много позитивных откликов на наши качели, мэрия Риги также высоко оценила интересную инициативу пярнусцев. В парке качелей постоянно посетители, а пярнуские гостиницы и спа, благодаря нашим качелям, получили уже первые запросы и бронирования", - сказала Рейленд.

Маркетинговая кампания Пярну в Латвии обойдется в 45 000 евро.

Свой вклад в проведение кампании внесут город Пярну, фонд EAS, а также центры СПА и гостиницы Viiking Spaa Hotell, Estonia Resort Hotel & Spa, Estonia Medical Spa & Hotel, Taastusravi & hotell Wasa, Wasa Resort, Villa Wesset, Rannahotell и Strand Spa & Conference Hotel.