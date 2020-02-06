Этнографический музей приглашает отпраздновать Масленицу

Масленица – это не только предвестник весны и начала нового года, но и самый веселый праздник года и лучшее время для ряженых. Вот и Латвийский этнографический музей приглашает отметить Масленицу 9 февраля с 12.00 до 16.00. В программе - традиционные масочное шествие, танцы и игры, творческие мастерские и сытное угощение.

Чтобы очистить новый год от всех несчастий, в стародавние времена и стар и млад ходили по домам в масках. Продолжая традицию и привлекая удачу и в этот год, во время празднования Масленицы все гости Этнографического музея смогут самостоятельно сделать маску в ходе специальной мастерской по их изготовлению или подыскать уже готовую маску.

В 12.00 всех участников масочного шествия около Главных ворот будет ожидать фольклорная группа Mālis, чтобы с веселыми песнями и играми отправиться к Курземскому подворью. С 14.00 руководство шутливым шествием возьмет на себя группа фольклорных танцев Латвийского университета Dandari. В сопровождении группы все желающие смогут призвать плодородие и богатый урожай в новом году, громко распевая песни и весело отплясывая, а шумом и галдежом прогнать все плохое, что скопилось за зиму.

Поскольку в латышском календаре февраль - это не только начало нового года, но и месяц свечей, участники празднества смогут вылить восковые свечи. В Курземском подворье можно будет сделать традиционные головные уборы ряженых из старинных и современных материалов. А в кузнице под руководством кузнеца отчеканить монету. Самые маленькие участники смогут покататься на лошадке. Организаторы позаботились и о гурманах – в корчме Priedes krogs гостей встретят сытной масленичной трапезой, а около Видземского подворья угостят хрустящими блинчиками.

Машину около музея можно будет запарковать бесплатно, а вот домашних животных в этот раз просим оставить дома. Во время мероприятия будет вестить фото- и видеосъемка.

Для детей дошкольного возраста вход на мероприятие бесплатный. Семейный билет (1 - 2 взрослых + 1 - 4 ребенка в возрасте до 18 лет) - 4 евро. Плата за вход для школьников 0,70 евро, для студентов очного отделения 1,40 евро, пенсионеров 1,40 евро и взрослых 2,00 евро.

Больше информации: www.brivdabasmuzejs.lv.