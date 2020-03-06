Отправиться в круиз за полцены или даже бесплатно? А, может, и заработать на этом? Звучит очень заманчиво. Именно это предлагает "эксклюзивный круизный клуб", чья деятельность уже заинтересовала не только специалистов туристической отрасли, но и многих латвийских путешественников. Что нужно сделать? Вступить в клуб, платить взносы, привести еще больше активных участников и, наконец, выбрать понравившийся круизный маршрут. А в чем же подвох?

Реально ли вступить в эксклюзивный круизный клуб, который предлагает удивительно выгодные путешествия, отправиться в круиз и не разочароваться? Что это за клуб, как он работает, и что рассказывают о нем сами участники? Как советуют поступать эксперты этой отрасли и что говорят компетентные институции? В конце концов, безопасно ли доверять деньги такой компании? Ответы на эти вопросы — в материале портала DELFI.

Как работает эксклюзивный круизный клуб?

Среди различных предложений в последнее время особое внимание привлекает круизный клуб InCruises, который, судя по информации на домашней странице, зарегистрирован в США. Там же сказано, что эта компания — эксклюзивный круизный клуб, который пришел на рынок для того, чтобы изменить расстановку сил в своей бизнес-нише. Он был создан для того, чтобы сделать подобный вид отдыха доступнее для миллионов людей со всего мира.

В чем кроется подвох? Чтобы вступить в клуб, необходимо взять на себя финансовые обязательства, и именно — каждый месяц вносить платеж в размере 100 долларов, которые конвертируются в 200 круизных долларов. А чтобы стать партнером, который зарабатывает комиссионные, премии и другие бонусы, необходимо вносить 195 долларов. С помощью полученных круизных долларов можно бронировать круизы, которые компания предлагает по заманчивым ценам. Действительно ли возможно отправиться в круиз за полцены? На домашней странице компании утверждается, что это возможно благодаря посредничеству и модели клубного членства.