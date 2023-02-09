ФОТО. 10 февраля в арт-центре Zuzeum откроется выставка "Пиршество фарфора. Приглашают Кузнецовы"

Начиная с 10 февраля арт-центр Zuzeum приглашает на беспрецедентную по охвату выставку "Пиршество фарфора. Приглашают Кузнецовы", рассказывающую о кузнецовском фарфоре. Экспозиция будет включать в себя почти 1000 предметов из фарфора, фаянса и керамики из коллекции Зузансов, а также множество архивных материалов.

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Словосочетание "кузнецовский фарфор" известно почти каждому, и это позволяет утверждать, что латвийский фарфор в первую очередь ассоциируется с именем Сидора Кузнецова. Но при этом мало кто знает, что в Риге находилась лишь одна из 13 фабрик этой марки, работавших в XIX веке по всей Российской империи. Кузнецовская фабрика в Риге, основанная в 1841 году, стала первым производством фарфора в Латвии. Она была открыта до Второй мировой войны и занимает в истории кузнецовского фарфора особое место хранительницы имени Кузнецовых в межвоенный период, поскольку все остальные производства этой прославленной купеческой фамилии в Советской России были национализированы. Это время кардинальных мировых перемен, что сказалось и на искусстве, в котором сформировались совершенно новые художественные стили. Закономерно, что это отразилось и на кузнецовской фарфоровой продукции, к которой добавился самобытный почерк латвийских художников.

Выставка продолжает так называемый Кузнецовский проект арт-центра Zuzeum, заключающийся в показе истоков латвийского фарфора и его существовании в настоящем. Центральное место в экспозиции занимает продукция рижской фабрики, составляющая самую обширную часть коллекции Зузансов. Эти предметы дополнят изделия почти всех кузнецовских фабрик, что позволяет проследить зарождение и развитие производства кузнецовского фарфора, понять место и значение рижской фабрики и изучить примеры взаимодействия различных культур.

Куратор выставки Марта Шусте отмечает: "Феномен фарфоровой империи Кузнецовых сегодня кроется в широком распространении предметов, а не столько в их прославленном качестве или высокой художественной ценности. Фарфор — сложный и дорогой материал. Но фарфоровая продукция Кузнецовых предназначалась для всех, так сказать, от дворца до крестьянской избы. В целом она характеризуется как пестрая, очень разная, утонченная, роскошная, но в то же время простая и, как следствие, эклектичная. Это (а заодно и некоторую избыточность, закономерно отразившуюся в кузнецовском фарфоре) невозможно показать скромно. Поэтому мы позволим кузнецовским изделиям раскрыть свою разнообразную роскошь именно в пиршестве фарфора".

Кузнецовский проект Zuzeum уже включает в себя выставку фарфора из коллекции Зузансов в замке Дурбе Тукумского музея (31 января 2020 — 10 апреля 2022) и только что изданную книгу Kuzņecova porcelāns. Zuzānu kolekcija ("Кузнецовский фарфор. Коллекция Зузансов").

Экспозиция "Пиршество фарфора. Приглашают Кузнецовы" продолжает исследование этой темы и предлагает зрителям познакомиться с необычайным разнообразием кузнецовского фарфора и оценить его место в контексте эпохи с разных точек зрения — как исторических, так и стилистических.

Расписание и информация о билетах доступны на сайте zuzeum.com.