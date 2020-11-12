ФОТО: 10-километровая Тропа свободы в Лиепае

Тропа Свободы в Лиепае – относительно новый маршрут. Она была создана в 2019 году и позволяет всем желающим не только познакомиться с историей и военным наследием Каросты, но и насладиться разнообразием ее природы. По словам руководителя проектов Курземского региона планирования Алисе Лусе, этот маршрут понравится не только ценителям военного наследия и истории, но и всем тем, кто просто хочет размять ноги и прогуляться.

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Длина Тропы свободы составляет 10 километров, она круговая и прогулка по ней с осмотром всех достопримечательностей займет около 3,5 часов.

Маршрут рекомендуется начинать от Редана, который является частью построенной в конце XIX века на берегу озера Тосмарес Лиепайской морской крепости. Несмотря на то, что строительство укреплений вокруг Каросты было признано стратегической ошибкой, и большинство из них было взорвано, Редан остался почти нетронутым. Это единственная часть укреплений, где шли реальные боевые действия.

14 ноября 1919 года здесь велись ожесточенные освободительные бои, чтобы защитить Лиепаю от армии Бермонта. Утром 14 ноября по льду Тосмарского озера отряды армии Бермонта пошли в наступление и заняли Редан. Но буквально через несколько часов лиепайчанам удалось отбить Редан, и немецким войскам пришлось отступить.

Далее маршрут проходит через болото – необычайно красивую, заболоченную местность и ведет к артиллерийской батарее N.2, которая находится дальше всего от берега. Затем вы направитесь к двум уникальным дальномерным башням, возведенным советской армией в 1940 и 1954 годах.

После них тропа поведет вас вдоль берега Балтийского моря, где вы сможете подышать свежим морским воздухом и полюбоваться Северными фортами. А последняя часть Тропы свободы пройдет вдоль Крепостного канала и вернет вас в исходную точку – на Редан. Тропа обозначена указателями и красными полосами на деревьях.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.