ФОТО. 17 июля в Даугавпилсской крепости состоится исторический фестиваль (+ огненное шоу)

На протяжении многих лет, в июле каждого года, в Даугавпилсской крепости проходили зрелищные международные фестивали военно-исторической реконструкции "Dinaburg 1812". Однако пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в эту добрую традицию, из-за чего в прошлом году формат данного события пришлось пересмотреть. Этот год не стал исключением, поэтому было принято решение о проведении 17 июля акции "209-я годовщина боевого крещения Даугавпилсской крепости", схожей с прошлыми фестивалями реконструкции.

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В отличие от прошлых лет, в этот раз во время акции не будет проходить большого торжественного шествия, а число реконструкторов окажется заметно меньше, хотя они будут представлять как воюющие стороны, так и гражданских жителей той эпохи.

Уже с 10 часов утра в крепости можно будет осмотреть лагерь русской имперской армии, приобрести яства и изделия ремесленников и торговцев, и понаблюдать за лагерем древних латгальцев, которые предложат пострелять из лука и покажут свои оружейные навыки.

Foto: Aiva Lāce

В полдень всех желающих приглашают на церемонию поднятия крепостного флага и открытия Николаевских ворот, за которым последует традиционный пушечный выстрел. После, вспоминая павших в 1812 году, состоится торжественное возложение цветов у памятника-фонтана в крепостном саду. Затем начнутся показательные выступления клубов исторических танцев, а после – реконструкция разведки и боевых маневров у моста Николаевских ворот. Вечер завершиться красочным огненным шоу с пиротехническими элементами.

Foto: Aiva Lāce

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.