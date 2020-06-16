ФОТО. 20 июня в Елгаве откроется парк песчаных скульптур

Этим летом в Елгаве уже в 14 раз должен был пройти Фестиваль песчаных скульптур. Однако из-за ситуации с COVID-19 его проведение пришлось отменить. Но, продолжая многолетнюю традицию и пытаясь адаптироваться к ситуации, на Почтовом острове в Елгаве, начиная с 20 июня, откроется парк скульптур из песка.

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Общая тема для песчаных скульптур нынешнего года - празднование 755-летия города Елгавы, а в создании скульптур принимают участие художники со всей Латвии. Легенды и величайшие ценности истории Елгавы - от древних целителей оленей до музыкальной группы "Brainstorm".

Парк скульптур открыт с 20 июня до 1 октября.

Рабочее время - с 10:00 до 20:00 (каждый день)

Цены билетa - 2 евро; для школьников, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью - 1 евро.