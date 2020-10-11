ФОТО. 250 метров до моря: Уютные дома отдыха в Бернати

В Бернати, в Ницском крае, есть два уютных дома отдыха, которые уже третий год подряд принимают гостей. У этого места есть несколько особенностей, но самая приятная из них – постройки расположены всего в 250 метрах от моря.

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Sīpoli MARE, которым владеют Янис Лаурис и Каспар Вецвагарс, находится в 231 километре от Риги. Оба коттеджа – "Сосна" и "Яблоко" – строились одновременно. Их возвели на участке земли в семь гектаров, принадлежащем родителями Каспара – и это стало началом исполнения детской мечты владельцев Sīpoli MARE. Как они сами говорят: жить у моря пока нельзя, поэтому оба приглашают гостей.

Площадь каждого из коттеджей – 36 кв.м. плюс терраса. Однако, как подчеркивают сами владельцы, коттеджи – это лишь отправная точка. Основное здесь – место и природа вокруг.

Foto: Mārtiņš Sīlis

Сами владельцы позиционируют Sīpoli MARE как место для тихого, умиротворенного отдыха. И поэтому отдыхать к ним приезжают такие же поклонники спокойного и вдумчивого времяпрепровождения. Подробнее о коттеджах можно прочитать ЗДЕСЬ.