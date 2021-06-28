ФОТО. 3 июля откроется обновленный Музей шоколада Laima

3 июля после реконструкции двери для посетителей распахнет музей шоколада самого известного в Латвии кондитерского бренда – Музей шоколада Laima. В общей сложности компания Orkla Latvija инвестировала в развитие музея и улучшение его экспозиции 40 000 евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Музей шоколада Laima полностью обновил первый зал, который посвящен более чем 150-летней истории бренда. Зал был разделен на несколько зон, каждая из которых посвящена отдельной теме, а также перепроектирован так, чтобы экспозиция была удобна для просмотра как взрослым, так и детям.

В ходе реконструкции были отреставрированы и самые старые экспозиции, а также стал доступен аудиогид для более полного посещения музея. Теперь рассказ об истории марки можно прослушать на семи языках: латышском, русском, английском, немецком, эстонском, литовском и финском. Для индивидуальных посетителей музей открыт без предварительной записи.

Изменения коснулись и предлагаемых музеем мастер-классов: теперь, помимо уже существовавших классов, появился еще один – Gardumu gleznotava – на котором можно будет научиться глазуровать и украшать печенье и зефир.

Заботясь о безопасности посетителей и соблюдая все меры безопасности, установленные в стране, музей возобновит свою работу постепенно: первоначально гостей будут принимать только по выходным с 10:00 до 18:00.

Напомним, что Музей шоколада Laima впервые открыл свои двери 18 декабря 2013 года. Он находится в Риге, на улице Миера, 22. За почти восемь лет музей посетило более 240 000 гостей. Площадь музея составляет 520 квадратных метров, нынешняя экспозиция создана из 100 килограммов настоящих какао бобов, а его старейшему экспонату более 120 лет.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.