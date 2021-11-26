ФОТО. 30 минут от Риги: Тропа и смотровая вышка в заповеднике "Большие Кангари"

Иногда на выходных совсем не хочется ехать куда-то далеко. Хочется найти какое-нибудь интересное место неподалеку от Риги и погулять там час-другой, а потом также быстро вернуться домой. Заповедник "Большие Кангари" полностью отвечает этим требованиям – от Риги до него всего около получаса езды, а там вас ждет недолгая прогулка по деревянным мосткам и смотровая башня, с которой открывается отличный вид на окрестности. А еще там продают вафли!

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Начнем с того, что и тропа, и вышка в заповеднике относительно новые – их строительство было закончено в 2018 году. Муниципалитет Ропажи построил 33-метровую смотровую башню с платформой с видом на Кангарское озеро и болото Большие Кангари, в рамках проекта "Создание туристической, природоохранной и оздоровительной инфраструктуры в заповеднике "Большие Кангари"".

Длина проложенной тут же тропы – два километра, она снабжена информационными табличками с фотографиями и рассказами о заповеднике, его обитателях и истории этого места в целом. Тропа круговая, поэтому совершенно без разницы направо или налево вы пойдете в первую очередь, мы свернули налево и сначала прошли вдоль озера. Если же вы хотите оставить эти виды напоследок – идите направо.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Пешеходная дорожка начинается у региональной дороги П4 (Рига-Эргли), где также оборудована автостоянка. Координаты местоположения GPS 56.919732, 24.730131. Единственное, что стоит учесть, так этот тот факт, что в дождливую погоду первые метров 200 тропы (мимо вышки и до деревянных мостков) могут быть довольно грязными – дорожку размывает и светлая обувь быстро перестанет быть очень светлой. После того, как начинаются мостки, вам не нужно беспокоиться о чистоте обуви, но вот в самом начале… В целом же там очень красиво и даже слегка заляпанная обувь не помешает насладиться отличными видами.

В природном заказнике также находится культурно-исторический памятник государственного значения – Кодерское городище, называется также "кроватью Большого мужа". В заказник входит и болото Большие Кангари и озеро Кангари. На обочине рядом с озером Кангари на берегу созданной природной тропы находится Бурлаккалниньш – место, где раньше прятались разбойники с большой дороги, а во время Второй мировой войны – национальные партизаны под руководством Эзериньша.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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