ФОТО. 360 градусов радуги у таверны "Берзкрогс"
Foto: Kaspars Daļeckis

В создании красоты природа не имеет себе равных – она способна на такое, что не под силу ни одному человеку. Фотограф Каспар Далецкис, при помощи дрона, смог поймать удивительный момент – круговую радугу!

С земли мы обычно видим только половину радуги, но если подняться повыше в небо, то перед нами предстает радуга во всем своем великолепии – кругом в 360 градусов. Каспар сфотографировал это удивительное зрелище рядом с таверной "Берзкрогс" в Приекульском крае на пересечении двух старинных исторических путей: Рига – Санкт-Петербург и Цесис – Вецпиебалга – Мадона).

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