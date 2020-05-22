ФОТО. 360 градусов радуги у таверны "Берзкрогс"

В создании красоты природа не имеет себе равных – она способна на такое, что не под силу ни одному человеку. Фотограф Каспар Далецкис, при помощи дрона, смог поймать удивительный момент – круговую радугу!

С земли мы обычно видим только половину радуги, но если подняться повыше в небо, то перед нами предстает радуга во всем своем великолепии – кругом в 360 градусов. Каспар сфотографировал это удивительное зрелище рядом с таверной "Берзкрогс" в Приекульском крае на пересечении двух старинных исторических путей: Рига – Санкт-Петербург и Цесис – Вецпиебалга – Мадона).