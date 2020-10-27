ФОТО. Алуксненский "Банитис" получил международную награду

Мультимедийная экспозиция Алуксненской станции Банитиса завоевала главный приз конкурса Европейской сети культурного туризма (ECTN, European Cultural Tourism Network) – "Туристический объект устойчивого культурного туризма 2020" в номинации "Индустриальное наследие".

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В семи номинациях приняли участие 43 участника из 16 стран. Претендентов оценивало международное жюри, собранное из представителей таких организаций, как ECTN, Europa Nostra, Европейская комиссия по путешествиям и NECSTouR.

"Алуксненский край много работал над развитием туризма, и станция "Банитис" в Алуксне уже стала популярным местом как для латвийских, так и для иностранных туристов. Полученная награда определенно послужит хорошим стимулом для дальнейшей работы и популяризации железнодорожного вокзала Алуксне во всем мире", – рассказала Даце Бумбиере-Аугуле, заместитель руководителя Алуксненского туристического информационного центра (TIC).

Мультимедийная экспозиция в историческом багажном отсеке железнодорожного вокзала Алуксне открылась 1 сентября 2018 года. Выставка в интерактивном режиме раскрывает 10 историй о единственном в Балтии регулярном узкоколейном поезде и его значении для местных жителей, путешественников и каждого из нас.