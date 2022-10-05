ФОТО. Балканские горы – природный парк в Латгалии, где можно насладиться красками осени

Словосочетание "Балканские горы" отсылает нас к юго-восточной Европе, но, в данном случае, она совершенно ни при чем. В Латвии есть свои Балканские горы и расположены они в Латгалии, неподалеку от Рекавы.

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Балканскими горами называется раскинувшийся в этой местности природный парк, территория которого составляет около 32 га. Это место популярно у любителей активного отдыха, ведь летом здесь можно отправиться на прогулку или воспользоваться теннисным кортом, а зимой – прокатиться на лыжах.

В природном парке, созданном в 2002 году, есть две природные тропы длиной 500 и 800 метров. обе они ведут в глубокую долину, где, по легенде, затонула церковь.

Природный парк подходит для неторопливых прогулок и отдыха – он обустроен площадками для пикника, где можно разжечь костер и установить палатки. Есть и гостевой дом, и баня, и лыжня в зимний сезон: один круг петляет почти четыре километра по холмам, равнинам и спускам, а полуторакилометровый освещенный участок трассы доступен в темное время суток.

Любители активного отдыха могут покататься здесь на велосипеде или, в зависимости от погоды, воспользоваться теннисным кортом. "В настоящее время аренда инвентаря на месте больше недоступна", — объясняет Лаура Спундере, представитель Латгальской туристической ассоциации. Что необычно – в саду трав посетители парка могут попробовать различные травяные чаи, которые выращивают и собирают на территории Балканских гор.

Кстати, неподалеку находится Стиглавский овраг, где можно погулять по красивой природной тропе. Это особо охраняемая природная территория, на которой находится Стиглавское обнажение земной коры и огромный Стиглавский камень. По дну оврага течет речка Стиглава, а на его крутых склонах можно увидеть обнажения песчаника высотой от трех до четырех метров, а возле дороги образовалась пещера глубиной около четырех метров.