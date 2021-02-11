ФОТО. Белые лебеди: Станислав из Свенте вот уже 20 лет лепит потрясающие фигуры из снега

Снеговики во дворе – дело зимой не редкое, но что вы скажете про вылепленных из снега лебедей? Именно их – и еще много чего другого – практически каждый год создает в Свенте под Даугавпилсом Станислав Пилацис.
Как признается сам Станислав, специально или по заказу он ничего не делает, только когда приходит вдохновение. Так, эти лебеди для него не первые: их он – в разных вариантах – "лепит" начиная с 2000 года. И в этом году они появились в Свенте уже в шестой раз. А еще были собака, виноградная улитка, снеговик, ледяная елка и многое другое, но… "Лебеди все равно самые любимые", - говорит Станислав. Может быть потому, что они были первыми?
Кстати, творчество Станислава не ограничивается снежным временем года. Вот, например, его "летние" произведения:
Сам он говорит, что различных оформлений было очень много. Например, в год Петуха Станислав придумал сделать его большую копию из еловых ветвей.
Нынешних лебедей можно увидеть прямо с дороги – они находятся примерно в 25 метрах от Свентской римско-католической церкви если ехать в направлении Илуксте. На вопрос "Что с ними будет потом?" Станислав отвечает просто: "Солнышко съест". Так что смотрите как они выглядят, пока оно их еще не съело.