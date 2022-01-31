ФОТО. Без фестиваля, но с ледовыми скульптурами – 4 февраля в Елгаве появится 21 новый объект из льда
Foto: Publicitātes foto

В этом году – так же, как и прошлой зимой – Елгава останется без своего традиционного фестиваля ледовых скульптур. Однако посмотреть на объекты все равно будет возможно: 4 февраля на улицах Елгавы появится 21 скульптура из льда. Все они объединены одной темой – "Зоо" – и отображают многообразие живого мира.

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Объекты расположатся в различных местах города. По две скульптуры появятся во дворе башни церкви Святой Троицы и у Елгавского музея истории и культуры Гедерта Элиаса.

Пять объектов можно будет осмотреть на Почтовом острове, еще два – на бульваре Яниса Чаксте. На площади герцога Екаба и в Парке победы расположатся по три скульптуры, а еще по одной – у дома культуры, в сквере за ним, в парке у вокзала и в Озолсквере.

В этом году объекты представят 11 скульпторов, в том числе и Карлис Иле, получивший признание на многих фестивалях ледовых скульптур по всему свету. К созданию пяти больших скульптур художники приступят 31 января, а с 3 февраля они начнут создавать отдельные работы из одной ледяной глыбы.

Ледовые скульптуры будут ограждены и освещены в темное время суток. Жителям советуют осматривать объекты окружающей среды на расстоянии двух метров, используя при необходимости маски и с соблюдением других действующих в стране правил эпидемиологической безопасности.

В этом году фестиваль ледовых скульптур в Елгаве не будет проводиться из-за эпидемиологической ситуации и продления режима ЧС.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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