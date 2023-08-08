ФОТО. "Безвозвратно поврежден": как выглядит природный парк Тервете после разрушительной бури
Foto: LETA

Популярное место для семейного отдыха - природный парк Тервете - получил очень серьезные повреждения в результате бури, обрушившейся на Латвию в понедельник. Парк "безвозвратно поврежден", заявил агентству LETA министр регионального развития и окружающей среды Латвии Марис Спринджукс.

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В понедельник министр посетил наиболее пострадавшие от стихии районы в Добельском районе. В природном парке, по его словам, "все просто закончилось".

Буря обрушилась на природный парк в понедельник около полудня. Во время грозы в парке бушевал сильный ветер, который валил деревья, повреждал инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры и т.д. Судя по фотографиям, в парке практически разрушен веревочный парк. Размер причиненного ущерба пока неизвестен.

Все люди, в том числе сотрудники, находившиеся на территории парка, перед грозой его покинули, пострадавших нет.

С учетом предварительной информации о масштабах ущерба потенциальным посетителям парка предлагается выбрать другие маршруты для отдыха на этой неделе. В настоящее время пребывание в Терветском природном парке может быть опасно.

Согласно информации на сайте "mammadaba.lv", начало лесному природному парку в Тервете было положено в 1958 году, когда там были проложены первые пешеходные тропы. В настоящее время природный парк располагается на площади более 1200 га, треть которой занимает "Мир сказок".

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