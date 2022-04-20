ФОТО. Бишумуйжа – усадьба, давшая название целому рижскому микрорайону

Небольшой микрорайон, расположенный на юго-западе Риги – Бишумуйжа – получил свое название благодаря городской усадьбе Биненхоф или Бишумуйжа (Bišumuiža), что переводится как "пчелиная усадьба".

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Впервые усадьба Биненхоф, которую также называли Шильдерхоф или Хильзенхоф, упоминает в конце XVIII века. Первой владелицей Бишумуйжи была Анна Катрина Шилдере, урожденная фон Рамма. В 1784 году имение унаследовал ее сын Генрих Шильдер, а затем ее внук Михаэль Шильдер. Здесь же проживал и выдающийся композитор и органист Петровской церкви Иоганн Готфрид Миттель.

О том, каким было это имение в XVIII веке, сохранилось очень мало сведений: в основном описания зданий и территории. Известно, что здесь находилось два жилых дома: один для господ с 12 комнатами и один для слуг с двумя. Отмечалось, что все комнаты отапливали, а значит семья владельцев жила здесь постоянно. При усадьбе было и хозяйство: несколько сараев для сена, большие конюшни и каретники, погреба и обширный сад с огородом, пишет портал "Венок рижским усадьбам".

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В 1786 году усадьбу купил на открытых торгах купец Рижской Большой гильдии Фридрих Хильцен. Около 1810 года владельцем Бишумуйжи стал купец Екабс Йохан Бранденбургс, который в 1820-х годах построил нынешнюю усадьбу в стиле классицизма. В 1828 году Бишумуйжа впервые была отмечена в плане Риги как часть города.

В середине XIX века территория усадьбы была расширена, старая Екабская мельница была перестроена в маслобойню, а на участке земли у улицы Баускас была построена ленточная фабрика. Все эти владения вместе стали известны как Бишумуйжа, а использовавшееся ранее название Катлакалнс распространилось на его нынешнюю территорию.

Во второй половине девятнадцатого века на территории вокруг поместья Биненгоф работали ленточная фабрика и один из наиболее прогрессивных в городе сахарных заводов. Вплоть до Первой мировой войны в Бишумуйже располагалась бумажная фабрика.

В начале XX века в Бишумуйже была построена спичечная фабрика Vulkāns, а усадьба стала собственностью семьи Хебенштрайт. Осенью неспокойного 1905 года в Бишумуйже разыгралась настоящая трагедия. В то время в усадьбе постоянно жила только 60-летняя Корнелия Юлиане Хебенштрайт. Вот как, согласно порталу "Венок рижским усадьбам", описывают события очевидцы: "Во вторник, в половине 12 ночи, ко мне прибежала горничная моей соседки и сообщила, что на их дом напали. Пока я одевался, со стороны усадьбы послышались выстрелы. Вместе с ночным сторожем мы подошли к усадьбе и увидели, что входная дверь взломана. Когда мы зашли внутрь, то во второй комнате нашли госпожу Хебенштрайт мёртвой на полу. Судя по всему, она выскочила из своей кровати и в руке сжимала свой револьвер, собираясь, по-видимому, дать отпор грабителям. Повсюду была кровь, в теле было шесть огнестрельных ранений, а затылок был размозжён ударом топора. Вся мебель, в которой можно было бы спрятать деньги, была разломана и валялась на полу, но воры, скорее всего, ничего не нашли, поскольку покойница из принципа никогда не хранила наличные в доме. Я тут же позвонил в полицию и врачу, которые прибыли через час, но сделать уже ничего не удалось". Преступление так и осталось нераскрытым.

Формально Хебенштрайты владели усадьбой до конца 1920-х годов. Во время Первой мировой войны хозяева покинули усадьбу, и здание временно стало необитаемым.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

После образования Латвийской Республики в 1920-х годах бывшая усадьба принадлежала квартирному кооперативу Mans nams, в 1928 году она была включена в список памятников культуры. Кооператив не смог вовремя погасить кредиты, и в конце 1930-х здание было выставлено на аукцион. После Второй мировой войны в 1950-х годах в усадьбе располагались административные помещения фабрики Rīgas stikls, а в прилегающих подсобных помещениях склады.

В наши дни на территории усадьбы действует несколько фирм, а сам дом находится не настолько в плохом состоянии, чтобы с ним ничего нельзя было сделать. Какие-то реставрационные работы здесь идут и сейчас. Кроме того, в парке вокруг усадьбы до сих пор сохранилась липовая аллея, самая длинная историческая аллея Пардаугавы, а также стоит один из старинных рижских дубов со стволом более пяти метров в диаметре.

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