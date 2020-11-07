ФОТО. Благоустроенное место для отдыха: пешеходная тропа вдоль озера Свентес

В Даугавпилсском крае можно найти не одно отличное место для прогулок. Одно из таких мест – тропа к озеру Свентес, которая предлагает спокойный отдых усталым горожанам.
Как понятно из названия, тропа расположена на берегу живописного озера Свентес. Здесь была обустроена сеть прогулочных троп, установлены скамейки, места для отдыха и пикника, беседки, смотровые площадки, туалет и другие элементы инфраструктуры. Также доступна стоянка для машин, пишет портал visitdaugavpils.lv.
Рядом с парком расположена Яунсвенская усадьба, построенная в 1912 графом Плятером, а так же Музей военной техники.
Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.