Всем, кто решил побывать Лиелварде, стоит отправиться в живописный парк Лиелварде – в нем можно найти не только природные достопримечательности, но и множество интересных объектов, созданных руками человека.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как поясняется на сайте Лиелварде, парк является охраняемым природным объектом государственного значения. Рядом с входом в парк расположена небольшая лютеранская церковь, которая была построена в 1747 году.

Рядом с церковью расположилась так называемая "кровать Лачплесиса" - величественный камень, весом в 80 тонн. Ранее этот камень находился в Даугаве возле Лиелвардского острова, но потом, в результате строительства Кегумской ГЭС остров затопили и камен перевезли на временное место жительство в Кегумс, и лишь в 1976 году, камень Лачплесиса вернулся домой, в Лиелварде. По преданию камень волшебный и, разумеется, исполняет любые желания.

Также в парке есть различные скульптуры, изображающие героев эпоса "Лачплесис".

Ну а самой главной достопримечательностью парка считаются руины средневекового замка Лиелварде, построенного в XIII веке и разрушенного в 1613 году.

Вот кадры, запечатленные фотографом Гинтсом Муцениексом с прогулки по этому парку!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.