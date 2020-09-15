Lielvārdes parks, Skulptūru parks, Lielvārde
Foto: Gints Mucenieks

Всем, кто решил побывать Лиелварде, стоит отправиться в живописный парк Лиелварде – в нем можно найти не только природные достопримечательности, но и множество интересных объектов, созданных руками человека.

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Как поясняется на сайте Лиелварде, парк является охраняемым природным объектом государственного значения. Рядом с входом в парк расположена небольшая лютеранская церковь, которая была построена в 1747 году.

Рядом с церковью расположилась так называемая "кровать Лачплесиса" - величественный камень, весом в 80 тонн. Ранее этот камень находился в Даугаве возле Лиелвардского острова, но потом, в результате строительства Кегумской ГЭС остров затопили и камен перевезли на временное место жительство в Кегумс, и лишь в 1976 году, камень Лачплесиса вернулся домой, в Лиелварде. По преданию камень волшебный и, разумеется, исполняет любые желания.

Также в парке есть различные скульптуры, изображающие героев эпоса "Лачплесис".

Ну а самой главной достопримечательностью парка считаются руины средневекового замка Лиелварде, построенного в XIII веке и разрушенного в 1613 году.

Вот кадры, запечатленные фотографом Гинтсом Муцениексом с прогулки по этому парку!

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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