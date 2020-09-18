ФОТО. Более 400 скульптур: уникальная гора Царя Иисуса в Аглоне

В районе Аглоны, совсем недалеко от Аглонской базилики расположен уникальный парк скульптур "Гора Царя Иисуса". Уникальный комплекс деревянных скульптур был открыт в 2006 году и находится в 2 км от базилики на берегу озера Эглес.

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Место очень примечательное, хотя и вызывает у разных людей разнообразные эмоции. Создаваться парк начал еще в 2006 году на 20 гектарах земли, принадлежащей Ярису Ступансу. Последний, кстати, приложил руку к созданию самих скульптур, наряду с автором идеи Эриком Делперсом и многими другими волонтерами.

Первыми фигурами в парке стали скульптуры "Иисус Христос – победитель" и "Ангел с Книгой жизни". Сейчас же их количество превышает 400. Центральная скульптура "Иисус Христос – победитель" была сделана из дуба, возраст которого в момент превращения из дерева в произведение искусства составлял 600 лет, пишет портал latgo.lv. Из этого же дерева были вырезаны и расположенные в парке скамейка, благо размер дуба (диаметр – 4,5 метра и высота 14 метров) позволял.

Foto: DELFI

В парке есть свои правила поведения, которые его создатели очень просят соблюдать. Среди них, например, есть просьба не заходить в парк с собаками, а снимать парк с дрона можно только после получения разрешения в туристическом центре. Также если планируется приезд большой группы людей, то необходимо заранее позвонить по телефону 27885591.

Foto: DELFI

Парк открыт для посетителей с 9:00 до 19:00, летом с 9:00 до 21:00. Более подробно о парке можно прочитать ЗДЕСЬ.