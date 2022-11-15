ФОТО. Большая преисподняя в маленьком селе: песчаная арка Лиела Эллите в поселке Лиепа

Ноябрь в наших широтах – месяц серый и унылый. Однако до последнего времени нам везло и теплая, а иногда даже и солнечная, погода располагала к прогулкам на природе. В один из таких дней мы оказались в небольшом поселке Лиепа в Приекульском крае, где находится единственное в Латвии песчаное образование в форме арки – Лиела Эллите или Большая преисподняя.

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Лиела Эллите представляет собой 23-метровую пещеру, вытекающий из нее родник и расположенные друг рядом с другом три арки, которые образуют одну большую аркаду. Общая площадь пола пещеры составляет 55 кв.м, длина – 23 метра, а максимальная высота – 3,5 метра.



Пещера вместе с источником были священным местом еще в глубокой древности – и не удивительно, ведь ее возраст насчитывает 6,5-7 тысяч лет. Родник вообще можно считать ответственным за появление этого уникального места: подземные воды собираются над водонепроницаемой глиной свода и, соединяясь, текут через песчаник, вымывая его. В итоге, через несколько тысяч лет люди назвали результат работы родника Большой преисподней.

Большую преисподнюю можно найти в местном парке, рядом с которым оборудована стоянка для машин и небольшое место для отдыха.