ФОТО: Ботанический сад ЛУ превратился в магический Зимний сад света

Волшебная атмосфера зимних праздников уже вовсю ощущается в Ботаническом саду ЛУ, где с 6 декабря по 5 января открыт "Зимний сад света", созданный 20 латвийскими художниками по свету.

Часть экспонатов интерактивная, во всяком случае создатели говорят, что маленькие посетители смогут "поиграть с лучами света". Более взрослым гостям предлагается "побыть вдвоем в романтической обстановке" или "поохотится за уникальными фотографиями".

"Зимний сад света" в Ботаническом саду Латвийского университета на Кандавас, 2, открыт с 6 декабря по 5 января, с 17:00 до 22:00, каждый день кроме 24 и 31 декабря. Билеты можно купить на входе, в интернет-магазине сада или в кассах Biļešu Serviss. Цена — 5 евро, детям до шести лет вход бесплатный.

Кстати, в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе второй год подряд 25 декабря в 16:00 также зажгут тысячи свечей и лампочек - не забудьте заглянуть к ним на огонек!

А вот как выглядит украшенный Ботанический сад ЛУ в Риге: