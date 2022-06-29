ФОТО. Божественный садик в Иецаве, где сражался и победил Наполеон

Иецава – относительно небольшой город в Бауском крае, через который проезжают почти все, кто едет в Бауску или дальше – в Каунас и Вильнюс. Проезжать-то проезжают, но обычно не останавливаются. Может быть, и зря – в Иецаве находится несколько интересных мест для небольших исторических прогулок.

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Божественный садик Диевдарзиньш является одним из старейших культурных и исторических памятников в Иецаве и включен в список охраняемых памятников Латвии.

Старинное место расположено на берегу реки Иецава, откуда открывается живописный вид на реку Иецава и на лютеранскую церковь. Расположенные на левом берегу реки Иецава, над 15-метровой скалой с несколькими большими обрушенными доломитовыми глыбами у подножия, обнажения доломита видны более чем на 200 метров.

С этим местом связано знаменательное историческое событие — в 1812 году, во время наполеоновского похода французского императора на Россию, здесь произошли два сражения между русскими войсками и прусскими частями французской армии — 7 июля и 15 сентября. Сражение 7 июля было самым значительным на территории Латвии: в это время прусский отряд находился на левом берегу реки Иецавы и обстреливал церковь с погоста. После битвы в Диевдарзиньше похоронили погибших в этих боях русских и прусских воинов.