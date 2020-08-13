Если вы еще не бывали в Коценской волости, то самое время запланировать поездку туда на предстоящие выходные и посетить величественный Кокмуйжский замок.

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Кокмуйжский замок является частью Валмиерской замковой области, раньше входившей в состав Цесисского епископства. С тех пор облик замка менялся три раза. Изначально он был построен из дерева, отсюда и его название "деревянное поместье". А фундамент нынешнего здания в стиле необарокко был заложен в 1880 году, когда здесь хозяйничали Шредеры — род балтийско-немецких помещиков.

В свое время Кокмуйжский парк мог посоперничать с цветущим садом Кёкенхофа в Нидерландах. В конце XVIII века здесь свое обучение и карьеру начал директор Крымского ботанического сада Николай Андерс фон Хартвис.

В 2012 году в Кокмуйжском парке провели реконструкцию — создали новый план партера поместья и в его центре установили первые в Латвии сферические солнечные часы.

Фотографиями этого красивого поместья мы обязаны Марису Стипрайсу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.