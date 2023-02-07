ФОТО. Cамая высокая дюна в Латвии, которая поглотила 80 домов

Один из самых природных памятников Латвии – холм Пусену, считающаяся самой высокой дюной на побережье Балтийского моря в Латвии. Она находится в природном парке Бернати между Бернати и Юрмальциемсом. Поэтому, если вы хотите провести отпуск на свежем воздухе и насладиться прекрасным видом на море, вам сюда.

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В муниципалитете Южного Курземского региона рассказали, что сегодня, в старину дюны на побережье рядом с Ницей были покрыты большими соснами, поэтому стояли твердо и надежно. Однако во время шведского правления, в XVII веке, в этом сосновом лесу построили большую печь, где добывали деготь и сжигали уголь. И однажды полыхнул пожар, в котором сгорела и печь, и весь большой сосновый лес. Оставшиеся пни и оголенные стволы уже не могли задерживать песок, который заносило в бывший лес ветром, и песок проникал все дальше и дальше от побережья. Зимой песчаные ледяные бури наносили целые курганы песка в те места, где его раньше не было совсем. В итоге за 50 лет, в период с 1785 по 1835 год, под песком было погребено около 80 домов, в том числе дом "Пусени", где жила семья лесничего. Именно отсюда и пошло название дюны.

В 1970-х годах часть Пусенского холма была раскопана, и полученный песок использовался для производства силикатного кирпича, но работы были остановлены примерно в 1980 году, когда запасы песка, пригодные для производства, были исчерпаны

Сейчас же холм Пусену — идеальное место для прогулок, если вы хотите насладиться уникальным видом на море и немного потренироваться перед отпуском, потому что подъем на гору высотой почти 40 метров потребует от вас некоторых, хоть и не очень больших усилий.