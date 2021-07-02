ФОТО. Церковь, пещера, гигантский камень и источник: Летняя прогулка по Кубесельской природной тропе длиной 3,6 км

В Кримулдском крае есть красивый пешеходный маршрут – Кубесельская природная тропа. Длина тропы 3.6 километра и ее несомненный плюс в том, что она круговая. И помимо природы, которую вы увидите на тропе в достаточном количестве, здесь можно познакомиться с историей края и прочитать пару-тройку старинных легенд.

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Кубесельская тропа начинается у Кримулдской церкви, построенной еще в 1205 году и являющейся памятником культуры национального значения.

Тропа пролегает через живописный рельеф на берегу Гауйи и ведет мимо исторических и геологических памятников — Кримулдской церкви и дома священника, Кубесельского городища, пещер, родников, скал и других объектов. Среди прочих можно увидеть и Большой или Рутиньский камень, возле которого бьет родник.

Дорога заканчивается у Кримулдской церкви, где в заключение можно пройти по лабиринту Лилий Каупо, посвященному паломничеству в Рим правителя Турайды 800 лет назад. По легенде Каупо увидел во сне, что лилии защитят Кримулдскую церковь и этот цветок можно увидеть во многих декоративных фрагментах в церкви.

Также, в начале тропы после того, как вы пройдете по мостику и минуете небольшой домик с исторической экспозицией и возможностью выпить воды и сделать чай, на пригорке вас ждет небольшая, но очень интересная экспозиция работ 12-летнего фотографа Микелиса Заланса, который снимает животных. Не поленитесь посмотреть на его снимки – возможно, это будет первый раз, когда вы увидите работы будущего фотографа с мировым именем.

Foto: Nataly Hlapkovska

В самом же конце тропы вы увидите старинное кладбище, которое уже практически полностью поглотил лес. Но, при желании там можно найти несколько чудом сохранившихся оград и памятников людям, которых в живых нет уже доброе столетие.

Главное, когда пойдете на тропу, помните, что приезжать сюда лучше рано утром, комары здесь водятся в избытке, а в лесной части тропы бывает невыносимо жарко.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.