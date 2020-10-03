ФОТО. Чем заняться в "золотую осень" в Сигулде

Сигулда много лет является любимым местом для осенних прогулок практически для всей Риги и ее окрестностей. А в этом году гулять по ней станет еще интереснее.

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В этом году творческий квартал Сигулдского замка стал местом встречи ремесленников и художников, в мастерских и салонах которых можно не только полюбоваться на готовые работы и приобрести понравившиеся, но и освоить новые навыки самому. Кроме того, в этом году в творческом квартале открылся Музей живого серебра с уникальными экспозициями, созданными художником и ювелиром Олегом Аузерсом. А со смотровых площадок, расположенных на территории творческого квартала и руин Сигулдского замка, открываются невероятно красивые виды на древнюю долину Гауи.

Молодые семьи приглашают насладиться золотой осенью в Сигулде, пройдя по специальному "Маршруту мамочек", который проложен по центру Сигулды и включает в себя места, где есть пеленальные столики для детей. Все располагающиеся на маршруте достопримечательности легкодоступны и по пути нет лестниц и высоких гор. Можно пройти длинную версию маршрута, протяженностью 19 км, и покороче – всего 13 километров.

Для любителей культуры и прогулок на природе одновременно доступна "Читай-тропа", которую создали в Музее Иманта Зиедониса в Мурьяни. Недавно открытый маршрут (19,7 км) представляет собой интерактивную пешеходную тропу, пройдя по которой можно познакомиться с жизнью и творчеством латышского поэта Иманта Зиедониса. Стоит добавить, что дача Зиедониса, где заканчивается маршрут, закрыта с октября по май.

В этом сезоне, в честь 185-летия Кришьяниса Баронса и подчеркивая связь фольклориста с Сигулдой, был создан новый восьмикилометровый пешеходный маршрут "Тропы Кришьяниса Баронса".

А также туристический информационный центр Сигулдского края в сотрудничестве с Управлением охраны природы приглашает посетить пешеходный маршрут "Ведьмин Котел и его окрестности" (10 км), который порадует любителей природы восхождениями по крутым склонам глубокого Вейупитского ущелья.

О том, по каким еще тропам можно пройтись в Сигулде и ее окрестностях, можно прочитать на сайте tourism.sigulda.lv.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.