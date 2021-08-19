ФОТО. Через лес, мимо бобровой плотины и озер – прогулка по природной тропе болота Васениеку

Если вы устали от городской и рабочей суеты, то наилучший способ восстановить силы – это отправиться на природу. К счастью, в Латвии есть достаточно мест, где можно отлично погулять и привести в порядок свои мысли. Одно из таких мест – природная тропа на Васениекском болоте.

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Болото Васениеку — это моховое болото, которое является частью Стиклских болот. Когда-то, более 11 тысяч лет назад здесь было Балтийское тогда еще не море, но ледниковое озеро. Потом началось потепление, ледниковый покров растаял, вода ушла в океан, а на ее месте начал формироваться болотный комплекс Стиклу, состоящий сейчас из шести болот.

В 1977 году здесь был образован природный заказник, а в 2007 году на Васениекском болоте появилась природная тропа и смотровая вышка. Тропа, протяженностью четыре километра, имеет форму петли и по большей части состоит из деревянных мостков (небольшой участок ведет по грунтовой дороге).

Посетители могут как осмотреть деградированную часть болота, пройдя вдоль мелиорационной канавы, так и сравнить ее с наполненной жизнью естественной частью. Вы пройдете через канавы, которые когда-то использовались для подготовки болота к добыче торфа, потом вас ждет небольшой лес, бобровая плотина, болотные озерца и поворот на грунтовую дорогу, в конце которой вы снова увидите пешеходный мост, ведущий к началу тропы.

На середине тропы можно подняться на смотровую вышку. Если вы хотите приехать сюда, чтобы понаблюдать за обитающими на болоте птицами, то лучшее время для посещения тропы — апрель и май, а также начало октября перед самой миграцией птиц.

Чтобы ознакомиться с флорой и фауной мохового болота, можно также отправиться на велосипеде в поездку длиной 22–26 км. Если же вы пойдете пешком, то учтите, что прогулка займет у вас около двух часов и, в зависимости от погоды, небольшая часть тропы (в середине) может быть затоплена, поэтому выбирайте подходящую для прогулки одежду и обувь. Кроме того тропа не подходит для посетителей в инвалидных колясках и с детскими колясками.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.